https://ria.ru/20240316/ssha-1933397614.html

Власти США мешают поездкам по стране российских дипломатов, заявил Антонов

Власти США мешают поездкам по стране российских дипломатов, заявил Антонов - РИА Новости, 16.03.2024

Власти США мешают поездкам по стране российских дипломатов, заявил Антонов

Власти США мешают поездкам по стране дипломатам из РФ, отказались согласовать командировку в Вашингтон нового генконсула в Хьюстоне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T00:06

2024-03-16T00:06

2024-03-16T00:27

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хьюстон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Власти США мешают поездкам по стране дипломатам из РФ, отказались согласовать командировку в Вашингтон нового генконсула в Хьюстоне, заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов. "Местные власти систематически чинят препятствия для служебных поездок по стране… Буквально на днях отказал новому генконсулу в Хьюстоне в служебной поездке в Вашингтон", - сказал Антонов. По его словам, сотрудникам посольства несколько раз отказывали в посещениях мероприятий. Не разрешили посетить мероприятия по линии Международного зернового совета в Новом Орлеане, не дали побывать на открытии православного памятника в Сан-Диего, поучаствовать в торжественной траурной церемонии возложения венков в Элизабет-Сити, посвященной 79-й годовщине гибели советских летчиков, перегонявших из США в СССР гидросамолёты типа "Каталина", напомнил Антонов. "Кроме того, госдепартамент проигнорировал обращения Роспосольства с просьбой разрешить возложить цветы к захоронениям советских летчиков и моряков на кладбище "Форт-Ричардсон", штата Аляска", - добавил он. Как сообщил посол, в декабре прошлого года из-за требований американской стороны на 40% сократился состав консульского отдела. "Это существенно осложнило его функционирование, в том числе проведение выездных сессий для оказания помощи соотечественникам за пределами Вашингтона. А такая работа крайне востребована в условиях отсутствия росзагранучреждений на западном побережье США", - сказал высокопоставленный дипломат. "Однако мы, разумеется, сделаем все возможное для решения проблем наших граждан в плане консульско-правовой поддержки. Несмотря ни на что продолжим выполнять поставленные перед нами задачи, изолировать нас не получится", - добавил он.

https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html

https://ria.ru/20240315/antonov-1933391348.html

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в мире, сша, хьюстон, анатолий антонов