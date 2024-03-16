https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html

Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо

Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.03.2024

Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо

Подпольщики помогли ударить по позициям украинских войск на подконтрольном им правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:18

2024-03-16T12:18

2024-03-16T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подпольщики помогли ударить по позициям украинских войск на подконтрольном им правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое. Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области", — написал он. По его словам, выявили и передали координаты позиций ВСУ участники подпольного сопротивления "Русский Херсон", состоящего из местных жителей. "Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей", — подчеркнул Сальдо. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html

https://ria.ru/20240212/udary-1926808600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины