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Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 16.03.2024 (обновлено: 14:08 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html
Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо
Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.03.2024
Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо
Подпольщики помогли ударить по позициям украинских войск на подконтрольном им правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:18
2024-03-16T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подпольщики помогли ударить по позициям украинских войск на подконтрольном им правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое. Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области", — написал он. По его словам, выявили и передали координаты позиций ВСУ участники подпольного сопротивления "Русский Херсон", состоящего из местных жителей. "Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей", — подчеркнул Сальдо. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ, заявил Сальдо

Сальдо: подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подпольщики помогли ударить по позициям украинских войск на подконтрольном им правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое. Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области", — написал он.
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По его словам, выявили и передали координаты позиций ВСУ участники подпольного сопротивления "Русский Херсон", состоящего из местных жителей.
"Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей", — подчеркнул Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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