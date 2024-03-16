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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.03.2024
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05:08 16.03.2024 (обновлено: 10:32 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933409012.html
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:08
2024-03-16T10:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, видео предоставило Минобороны. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении", — говорится в сообщении. По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета. Как уточнили в Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933408866.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: ударная группа армейской авиации ВКС поразила ВСУ на Купянском направлении

© РИА НовостиУдарная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении
© РИА Новости
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, видео предоставило Минобороны.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении", — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета.
Как уточнили в Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-35ММи-8 АМТШВооруженные силы РФ
 
 
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