https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html
В Минобороны рассказали, как сержант в одиночку уничтожил украинскую ДРГ
В Минобороны рассказали, как сержант в одиночку уничтожил украинскую ДРГ - РИА Новости, 16.03.2024
В Минобороны рассказали, как сержант в одиночку уничтожил украинскую ДРГ
Гвардии сержант Андрей Быстров обнаружил и уничтожил украинскую диверсионную группу численностью до семи человек, открыв огонь из пулемёта, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:24
2024-03-16T00:24
2024-03-16T00:31
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гвардии сержант Андрей Быстров обнаружил и уничтожил украинскую диверсионную группу численностью до семи человек, открыв огонь из пулемёта, сообщили в Минобороны РФ. "Гвардии сержант Андрей Быстров, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до семи человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемета по вражеской ДРГ", - сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе скоротечного боя, обнаруженная диверсионно-разведывательная группа была уничтожена. "Благодаря своевременным и профессиональным действиям гвардии сержанта Андрея Быстрова не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений российских войск", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали, как сержант в одиночку уничтожил украинскую ДРГ
МО: сержант Быстров в одиночку уничтожил украинскую ДРГ из пулемета
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гвардии сержант Андрей Быстров обнаружил и уничтожил украинскую диверсионную группу численностью до семи человек, открыв огонь из пулемёта, сообщили в Минобороны РФ.
"Гвардии сержант Андрей Быстров, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до семи человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемета по вражеской ДРГ", - сообщили в Минобороны РФ.
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По данным ведомства, в ходе скоротечного боя, обнаруженная диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.
"Благодаря своевременным и профессиональным действиям гвардии сержанта Андрея Быстрова не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений российских войск", - подчеркнули в министерстве.
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