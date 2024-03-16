https://ria.ru/20240316/soobschenie-1933557821.html

Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным

Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным - РИА Новости, 16.03.2024

Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным

Ложное сообщение о минировании поступило на избирательный участок в свердловском Сухом Логу, опасных предметов не найдено, сообщили журналистам в Центре... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:20

2024-03-16T20:20

2024-03-16T22:49

выборы президента россии — 2024

сухой лог

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николай харитонов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Ложное сообщение о минировании поступило на избирательный участок в свердловском Сухом Логу, опасных предметов не найдено, сообщили журналистам в Центре общественного наблюдения региона. "Членам УИК № 2531 в Сухом Логу поступил звонок о минировании здания, где находится избирательный участок. Ответственные службы незамедлительно провели проверку помещений. Сигнал оказался ложным, никаких опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. Уточняется, что избирательная комиссия продолжила работу в штатном режиме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

сухой лог

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сухой лог, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф