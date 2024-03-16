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Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным
Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным - РИА Новости, 16.03.2024
Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным
Ложное сообщение о минировании поступило на избирательный участок в свердловском Сухом Логу, опасных предметов не найдено, сообщили журналистам в Центре... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:20
2024-03-16T20:20
2024-03-16T22:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Ложное сообщение о минировании поступило на избирательный участок в свердловском Сухом Логу, опасных предметов не найдено, сообщили журналистам в Центре общественного наблюдения региона. "Членам УИК № 2531 в Сухом Логу поступил звонок о минировании здания, где находится избирательный участок. Ответственные службы незамедлительно провели проверку помещений. Сигнал оказался ложным, никаких опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. Уточняется, что избирательная комиссия продолжила работу в штатном режиме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухой лог, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Сухой Лог, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Сообщение о минировании избирательного участка на Урале оказалось ложным
В Сухом Логу на избирательный участок поступило ложное сообщение о минировании