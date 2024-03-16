https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html
На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути
На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути - РИА Новости, 16.03.2024
На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути
Собака упала на пути на станции "Сокольники" метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:59
2024-03-16T16:59
2024-03-16T16:59
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Собака упала на пути на станции "Сокольники" метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. "Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. "Мы просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути
На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути, ее спасли
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Собака упала на пути на станции "Сокольники" метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.
"Мы просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах", - добавили в пресс-службе.
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