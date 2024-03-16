https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html

На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути

На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути - РИА Новости, 16.03.2024

На станции метро "Сокольники" в Москве собака упала на пути

Собака упала на пути на станции "Сокольники" метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:59

2024-03-16T16:59

2024-03-16T16:59

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Собака упала на пути на станции "Сокольники" метро Москвы, ее подняли на платформу и передали владельцу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. "Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. "Мы просим пассажиров соблюдать правила метрополитена и провозить животных в переносках, сумках и других предназначенных для транспортировки предметах", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, московский метрополитен