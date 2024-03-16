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Слуцкий проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:17 16.03.2024 (обновлено: 12:41 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/slutskiy-1933462588.html
Слуцкий проголосовал на выборах президента
Слуцкий проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Слуцкий проголосовал на выборах президента
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:17
2024-03-16T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, которая находится на улице Гончарова.На участок он приехал со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.
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политика, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Слуцкий проголосовал на выборах президента

Кандидат в президенты Слуцкий проголосовал на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на президентских выборах на избирательном участке в ГБОУ "Школа No 1236 имени С.В. Милашенкова" в Москве. 16 марта 2024
Кандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на президентских выборах на избирательном участке в ГБОУ Школа No 1236 имени С.В. Милашенкова в Москве. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на президентских выборах на избирательном участке в ГБОУ "Школа No 1236 имени С.В. Милашенкова" в Москве. 16 марта 2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, которая находится на улице Гончарова.
На участок он приехал со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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