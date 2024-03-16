Слуцкий проголосовал на выборах президента
Кандидат в президенты Слуцкий проголосовал на выборах
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на президентских выборах на избирательном участке в ГБОУ "Школа No 1236 имени С.В. Милашенкова" в Москве. 16 марта 2024
Кандидат в президенты России от ЛДПР, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на президентских выборах на избирательном участке в ГБОУ "Школа No 1236 имени С.В. Милашенкова" в Москве. 16 марта 2024
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, которая находится на улице Гончарова.
На участок он приехал со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.