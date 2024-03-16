https://ria.ru/20240316/slutskiy-1933462588.html

Слуцкий проголосовал на выборах президента

Слуцкий проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Слуцкий проголосовал на выборах президента

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:17

2024-03-16T12:17

2024-03-16T12:41

выборы президента россии — 2024

политика

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, которая находится на улице Гончарова.На участок он приехал со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, леонид слуцкий (политик), россия