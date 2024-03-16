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Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:36 16.03.2024 (обновлено: 14:05 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/skadovsk-1933478422.html
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта - РИА Новости, 16.03.2024
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта
На избирательном участке в городе Скадовск Херсонской области, где в пятницу, 15 марта, произошел теракт, уже в субботу стартовал второй день голосования на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:36
2024-03-16T14:05
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. На избирательном участке в городе Скадовск Херсонской области, где в пятницу, 15 марта, произошел теракт, уже в субботу стартовал второй день голосования на выборах президента России, несмотря на провокации украинской стороны, люди активно идут на голосование с самого утра, сообщила РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии участка Екатерина Зауборная. "Организованно все на высшем уровне. И как бы нам не пытались мешать, украинская сторона, мы все равно, жители Херсонской области, выбрали свой путь, путь исторической правды и справедливости. И выборы пройдут на высшем уровне… Люди идут очень активно. Никто ничего не боится. Идут маленькое поколение, взрослые люди, все идут. Очень много людей… Второй день уже с утра люди идут. Были у нас вчера провокации на избирательном участке. Но мы все равно вышли, мы все равно работаем и выборы мы однозначно проведем", - сказала Зауборная. Избирательный участок открылся в 8 часов утра. Организация выборов у голосующих нареканий не вызывает. "Нам понравилось. Уже бы давно бы так. У меня сын, невестка проголосовали вчера. За будущее мы голосуем. За внуков, за детей", - заявила РИА Новости проголосовавшая жительница Скадовска. Ранее, в пятницу, 15 марта, избирком Херсонской области сообщал, что в городе Скадовск в мусорной урне перед избирательным участком произошла детонация взрывного устройства, жертв и пострадавших нет. Случившееся в избиркоме назвали диверсией. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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4.7
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Избиратели голосуют в зоне спецоперации
Некоторые избиратели голосуют в зоне спецоперации, находясь вдали от дома.
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херсонская область , россия
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия
Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта

Участок в Скадовске в Херсонской области открылся для голосования после теракта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. На избирательном участке в городе Скадовск Херсонской области, где в пятницу, 15 марта, произошел теракт, уже в субботу стартовал второй день голосования на выборах президента России, несмотря на провокации украинской стороны, люди активно идут на голосование с самого утра, сообщила РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии участка Екатерина Зауборная.
"Организованно все на высшем уровне. И как бы нам не пытались мешать, украинская сторона, мы все равно, жители Херсонской области, выбрали свой путь, путь исторической правды и справедливости. И выборы пройдут на высшем уровне… Люди идут очень активно. Никто ничего не боится. Идут маленькое поколение, взрослые люди, все идут. Очень много людей… Второй день уже с утра люди идут. Были у нас вчера провокации на избирательном участке. Но мы все равно вышли, мы все равно работаем и выборы мы однозначно проведем", - сказала Зауборная.
Избирательный участок открылся в 8 часов утра. Организация выборов у голосующих нареканий не вызывает.
"Нам понравилось. Уже бы давно бы так. У меня сын, невестка проголосовали вчера. За будущее мы голосуем. За внуков, за детей", - заявила РИА Новости проголосовавшая жительница Скадовска.
Ранее, в пятницу, 15 марта, избирком Херсонской области сообщал, что в городе Скадовск в мусорной урне перед избирательным участком произошла детонация взрывного устройства, жертв и пострадавших нет. Случившееся в избиркоме назвали диверсией.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
15 марта, 08:00
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
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Выборы президента России — 2024Херсонская областьРоссия
 
 
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