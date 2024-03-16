https://ria.ru/20240316/skadovsk-1933478422.html

Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта

Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта - РИА Новости, 16.03.2024

Участок в Херсонской области открылся для голосования после теракта

На избирательном участке в городе Скадовск Херсонской области, где в пятницу, 15 марта, произошел теракт, уже в субботу стартовал второй день голосования на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:36

2024-03-16T13:36

2024-03-16T14:05

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. На избирательном участке в городе Скадовск Херсонской области, где в пятницу, 15 марта, произошел теракт, уже в субботу стартовал второй день голосования на выборах президента России, несмотря на провокации украинской стороны, люди активно идут на голосование с самого утра, сообщила РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии участка Екатерина Зауборная. "Организованно все на высшем уровне. И как бы нам не пытались мешать, украинская сторона, мы все равно, жители Херсонской области, выбрали свой путь, путь исторической правды и справедливости. И выборы пройдут на высшем уровне… Люди идут очень активно. Никто ничего не боится. Идут маленькое поколение, взрослые люди, все идут. Очень много людей… Второй день уже с утра люди идут. Были у нас вчера провокации на избирательном участке. Но мы все равно вышли, мы все равно работаем и выборы мы однозначно проведем", - сказала Зауборная. Избирательный участок открылся в 8 часов утра. Организация выборов у голосующих нареканий не вызывает. "Нам понравилось. Уже бы давно бы так. У меня сын, невестка проголосовали вчера. За будущее мы голосуем. За внуков, за детей", - заявила РИА Новости проголосовавшая жительница Скадовска. Ранее, в пятницу, 15 марта, избирком Херсонской области сообщал, что в городе Скадовск в мусорной урне перед избирательным участком произошла детонация взрывного устройства, жертв и пострадавших нет. Случившееся в избиркоме назвали диверсией. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избиратели голосуют в зоне спецоперации Некоторые избиратели голосуют в зоне спецоперации, находясь вдали от дома. 2024-03-16T13:36 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , россия