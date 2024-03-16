https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html

Шор выступил за вступление Молдавии в ЕАЭС

Шор выступил за вступление Молдавии в ЕАЭС - РИА Новости, 16.03.2024

Шор выступил за вступление Молдавии в ЕАЭС

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в эфире телеканала RTVi заявил, что последствия возможного вступления Молдавии в Евросоюз для жителей республики будут РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:25

2024-03-16T23:25

2024-03-16T23:25

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молдавия

европа

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илан шор

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евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в эфире телеканала RTVi заявил, что последствия возможного вступления Молдавии в Евросоюз для жителей республики будут гораздо хуже, чем отказ от перспективы евроинтеграции, по его мнению, стране выгоднее стремиться к вхождению в ЕАЭС. "Молдавские власти выступают за евроинтеграцию, а я против. Они правят четыре года, имея президента, парламент, прокурора и суды, в Молдавии четыре года евроинтеграция. Европа, которая поддерживает такой режим, мне не нужна. Европа ни разу не одернула своих холопов, которыми они управляют", - заявил Шор.Шор добавил, что, по его мнению, вступление Молдавии в Евросоюз для жителей страны "в разы хуже, чем невступление". По словам политика, в сегодняшней геополитической ситуации движение в сторону Евросоюза приведет к вынужденному охлаждению отношений с Россией. "На предстоящем референдуме я буду призывать голосовать против вступления в ЕС и за вступление в ЕАЭС. При вступлении в ЕАЭС Молдавия получает преференции при поставках сельскохозяйственной продукции", - пояснил Шор свою позицию. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240316/shor-1933570846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, европа, украина, илан шор, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз