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Шор объяснил, почему не предстанет перед судом в Молдавии - РИА Новости, 16.03.2024
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22:15 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/shor-1933570846.html
Шор объяснил, почему не предстанет перед судом в Молдавии
Шор объяснил, почему не предстанет перед судом в Молдавии - РИА Новости, 16.03.2024
Шор объяснил, почему не предстанет перед судом в Молдавии
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что готов предстать перед судом на родине, но его непременный арест помешает его... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:15
2024-03-16T22:15
молдавия
в мире
илан шор
кишинев
владимир плахотнюк
интерпол
banca de economii
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что готов предстать перед судом на родине, но его непременный арест помешает его политической деятельности и борьбе с "антинародным режимом". Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что российские власти подтвердили присутствие в стране бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора и заявили, что не будут его экстрадировать. "Я готов вернуться в Молдавию на суд, но меня арестуют и моя политическая деятельность будет неэффективна. А моя политическая задача - победить действующий антинародный режим", - заявил Шор.Он заявил, что его партия продолжает существовать подпольно, хотя ее и "загнали под плинтус". В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года предприниматель Шор был приговорен в Молдавии к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать республику. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20240316/shor-1933569925.html
https://ria.ru/20240313/partiya-1932824651.html
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молдавия, в мире, илан шор, кишинев, владимир плахотнюк, интерпол, banca de economii
Молдавия, В мире, Илан Шор, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Интерпол, Banca de Economii
Шор объяснил, почему не предстанет перед судом в Молдавии

Шор: я предстал бы перед судом в Молдавии, но арест помешает борьбе с властями

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что готов предстать перед судом на родине, но его непременный арест помешает его политической деятельности и борьбе с "антинародным режимом".
Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что российские власти подтвердили присутствие в стране бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора и заявили, что не будут его экстрадировать.
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"Я готов вернуться в Молдавию на суд, но меня арестуют и моя политическая деятельность будет неэффективна. А моя политическая задача - победить действующий антинародный режим", - заявил Шор.
Он заявил, что его партия продолжает существовать подпольно, хотя ее и "загнали под плинтус".
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года предприниматель Шор был приговорен в Молдавии к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать республику. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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МолдавияВ миреИлан ШорКишиневВладимир ПлахотнюкИнтерполBanca de Economii
 
 
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