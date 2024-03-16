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Шор уверен, что станет премьером Молдавии - РИА Новости, 16.03.2024
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22:06 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/shor-1933569925.html
Шор уверен, что станет премьером Молдавии
Шор уверен, что станет премьером Молдавии - РИА Новости, 16.03.2024
Шор уверен, что станет премьером Молдавии
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что после парламентских выборов в Молдавии он займет место премьера и восстановит... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:06
2024-03-16T22:06
россия
молдавия
москва
дмитрий песков
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что после парламентских выборов в Молдавии он займет место премьера и восстановит отношения с Россией. "После парламентских выборов я планирую занять пост премьер-министра… Я буду премьер-министром - это факт", - заявил Шор.Он заявил, что если придет к власти, то сделает все, что возобновить отношения с Россией. "Я возобновлю отношения, я сделаю все, чтобы Россия была близким другом Молдавии, а молдавские граждане от этого получали бенефиты. И российские граждане тоже", - добавил Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейского курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html
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россия, молдавия, москва, дмитрий песков, майя санду, илан шор
Россия, Молдавия, Москва, Дмитрий Песков, Майя Санду, Илан Шор
Шор уверен, что станет премьером Молдавии

Шор уверен, что займет пост премьера Молдавии и восстановит отношения с Россией

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что после парламентских выборов в Молдавии он займет место премьера и восстановит отношения с Россией.
"После парламентских выборов я планирую занять пост премьер-министра… Я буду премьер-министром - это факт", - заявил Шор.
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Он заявил, что если придет к власти, то сделает все, что возобновить отношения с Россией.
"Я возобновлю отношения, я сделаю все, чтобы Россия была близким другом Молдавии, а молдавские граждане от этого получали бенефиты. И российские граждане тоже", - добавил Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейского курса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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