https://ria.ru/20240316/shor-1933569925.html

Шор уверен, что станет премьером Молдавии

Шор уверен, что станет премьером Молдавии - РИА Новости, 16.03.2024

Шор уверен, что станет премьером Молдавии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что после парламентских выборов в Молдавии он займет место премьера и восстановит... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:06

2024-03-16T22:06

2024-03-16T22:06

россия

молдавия

москва

дмитрий песков

майя санду

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил в эфире телеканала RTVi, что после парламентских выборов в Молдавии он займет место премьера и восстановит отношения с Россией. "После парламентских выборов я планирую занять пост премьер-министра… Я буду премьер-министром - это факт", - заявил Шор.Он заявил, что если придет к власти, то сделает все, что возобновить отношения с Россией. "Я возобновлю отношения, я сделаю все, чтобы Россия была близким другом Молдавии, а молдавские граждане от этого получали бенефиты. И российские граждане тоже", - добавил Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейского курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240313/partiya-1932824651.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, москва, дмитрий песков, майя санду, илан шор