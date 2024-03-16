https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933572864.html

Киркоров, вспоминая Александра Ширвиндта, назвал его легендой

Киркоров, вспоминая Александра Ширвиндта, назвал его легендой - РИА Новости, 16.03.2024

Киркоров, вспоминая Александра Ширвиндта, назвал его легендой

Певец Филипп Киркоров, вспоминая народного артиста Александра Ширвиндта, назвал его "человеком над временем, человеком-легендой". РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:33

2024-03-16T22:33

2024-03-16T22:33

культура

россия

москва

александр ширвиндт

филипп киркоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754413527_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86c2591464aac050c78c8abba0e842d.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров, вспоминая народного артиста Александра Ширвиндта, назвал его "человеком над временем, человеком-легендой". Народный артист РФ, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет. "Человек над временем… Человек-легенда… Ушел… Последняя великая личность золотой эпохи советского кино и телевидения… Александр Анатольевич стал первым моим проводником на сцену, за что очень благодарен, мой учитель. Мои первые творческие шаги - это граф Альмавива из мюзикла "Женитьба Фигаро", который стал хрестоматийным образом под руководством "дяди Шуры". Да, так я всегда его называл", - написал артист в своем аккаунт в соцсети Instagram*.Также он уточнил, что его семья дружила с семьей Ширвиндта. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, александр ширвиндт, филипп киркоров