Киркоров, вспоминая Александра Ширвиндта, назвал его легендой
Киркоров, вспоминая артиста Александра Ширвиндта, назвал его легендой
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров, вспоминая народного артиста Александра Ширвиндта, назвал его "человеком над временем, человеком-легендой".
Народный артист РФ, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет.
«
"Человек над временем… Человек-легенда… Ушел… Последняя великая личность золотой эпохи советского кино и телевидения… Александр Анатольевич стал первым моим проводником на сцену, за что очень благодарен, мой учитель. Мои первые творческие шаги - это граф Альмавива из мюзикла "Женитьба Фигаро", который стал хрестоматийным образом под руководством "дяди Шуры". Да, так я всегда его называл", - написал артист в своем аккаунт в соцсети Instagram*.
Также он уточнил, что его семья дружила с семьей Ширвиндта.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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