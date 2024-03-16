https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933507157.html

К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте

К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте - РИА Новости, 16.03.2024

К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте

К Театру сатиры люди несут цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР, президенте театра Александре Ширвиндте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:59

2024-03-16T15:59

2024-03-16T15:59

культура

новости культуры

москва

александр ширвиндт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933506265_0:229:2827:1819_1920x0_80_0_0_075a00a7532df8f41899eb1727579b15.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К Театру сатиры люди несут цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР, президенте театра Александре Ширвиндте, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу. Перед главным входом Театра сатиры выставлен его портрет, к которому люди несут цветы. В холле театра также находится один из последних прижизненных портретов актера. На экранах демонстрируются отрывки из спектаклей, в которых играл Ширвиндт. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, александр ширвиндт