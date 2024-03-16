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К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте - РИА Новости, 16.03.2024
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Культура
 
15:59 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933507157.html
К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте
К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте - РИА Новости, 16.03.2024
К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте
К Театру сатиры люди несут цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР, президенте театра Александре Ширвиндте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:59
2024-03-16T15:59
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К Театру сатиры люди несут цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР, президенте театра Александре Ширвиндте, передает корреспондент РИА Новости. Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу. Перед главным входом Театра сатиры выставлен его портрет, к которому люди несут цветы. В холле театра также находится один из последних прижизненных портретов актера. На экранах демонстрируются отрывки из спектаклей, в которых играл Ширвиндт. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
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новости культуры, москва, александр ширвиндт
Культура, Новости культуры, Москва, Александр Ширвиндт
К Театру сатиры несут цветы в память об Александре Ширвиндте

К Театру сатиры несут цветы в память о его президенте Александре Ширвиндте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте у здания Московского академического театра сатиры в Москве
Цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте у здания Московского академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР Александре Ширвиндте у здания Московского академического театра сатиры в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. К Театру сатиры люди несут цветы в память об ушедшем из жизни народном артисте РСФСР, президенте театра Александре Ширвиндте, передает корреспондент РИА Новости.
Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу. Перед главным входом Театра сатиры выставлен его портрет, к которому люди несут цветы.
В холле театра также находится один из последних прижизненных портретов актера. На экранах демонстрируются отрывки из спектаклей, в которых играл Ширвиндт.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта
15 марта, 21:21
 
КультураНовости культурыМоскваАлександр Ширвиндт
 
 
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