https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933504242.html

Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта

Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта - РИА Новости, 16.03.2024

Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта

Телеведущий Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и боялся его ухода. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:43

2024-03-16T15:43

2024-03-16T15:43

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и боялся его ухода. Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет. "Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест - произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально", - написал телеведущий на своей странице в Instagram*."Я только боялся, что когда-нибудь всё это закончится. Когда он уйдёт. А сегодня понял, что не надо было боятся. Никуда он не ушёл. Он здесь. Со мной. Навсегда", - заключил Ургант. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия, рсфср, москва, иван ургант, александр ширвиндт