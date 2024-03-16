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Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:43 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933504242.html
Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта
Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта - РИА Новости, 16.03.2024
Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта
Телеведущий Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и боялся его ухода. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:43
2024-03-16T15:43
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и боялся его ухода. Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет. &quot;Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест - произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально&quot;, - написал телеведущий на своей странице в Instagram*."Я только боялся, что когда-нибудь всё это закончится. Когда он уйдёт. А сегодня понял, что не надо было боятся. Никуда он не ушёл. Он здесь. Со мной. Навсегда", - заключил Ургант. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, рсфср, москва, иван ургант, александр ширвиндт
Культура, Россия, РСФСР, Москва, Иван Ургант, Александр Ширвиндт
Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта

Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на Ширвиндта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Ширвиндт . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим в юморе на народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и боялся его ухода.
Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет.
«

"Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест - произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально", - написал телеведущий на своей странице в Instagram*.

«
"Я только боялся, что когда-нибудь всё это закончится. Когда он уйдёт. А сегодня понял, что не надо было боятся. Никуда он не ушёл. Он здесь. Со мной. Навсегда", - заключил Ургант.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураРоссияРСФСРМоскваИван УргантАлександр Ширвиндт
 
 
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