https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933468914.html

Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино - РИА Новости, 16.03.2024

Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер, яркий,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:50

2024-03-16T12:50

2024-03-16T13:07

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер, яркий, мудрый и обаятельный человек, поистине легенда отечественного театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни."Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.В заключение российский лидер подчеркнул, что актер навсегда останется таким в памяти.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выражая соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, назвал уход артиста из жизни невосполнимой потерей для отечественной культуры, добавив, что он обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром."Уход из жизни талантливого человека – всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Александр Анатольевич Ширвиндт, это огромная, невосполнимая потеря для отечественной культуры, родных и близких, для всех нас. Александр Ширвиндт обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром. Мастер перевоплощения, остроумный, ироничный, многогранный, он восхищал зрителей каждой своей ролью в кино и на знаменитых подмостках. Под его руководством легендарный Театр Сатиры стал одним из самых популярных в Москве. Он сумел создать особое творческое пространство, поставил множество замечательных спектаклей, где драматургия органично сочеталась с музыкой, тонкая сатира с философией", - сообщается в телеграмме.Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html

https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933438405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр ширвиндт, россия, владимир путин