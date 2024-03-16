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Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:50 16.03.2024 (обновлено: 13:07 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/shirvindt-1933468914.html
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино - РИА Новости, 16.03.2024
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер, яркий,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:50
2024-03-16T13:07
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер, яркий, мудрый и обаятельный человек, поистине легенда отечественного театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни."Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.В заключение российский лидер подчеркнул, что актер навсегда останется таким в памяти.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выражая соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, назвал уход артиста из жизни невосполнимой потерей для отечественной культуры, добавив, что он обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром."Уход из жизни талантливого человека – всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Александр Анатольевич Ширвиндт, это огромная, невосполнимая потеря для отечественной культуры, родных и близких, для всех нас. Александр Ширвиндт обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром. Мастер перевоплощения, остроумный, ироничный, многогранный, он восхищал зрителей каждой своей ролью в кино и на знаменитых подмостках. Под его руководством легендарный Театр Сатиры стал одним из самых популярных в Москве. Он сумел создать особое творческое пространство, поставил множество замечательных спектаклей, где драматургия органично сочеталась с музыкой, тонкая сатира с философией", - сообщается в телеграмме.Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html
https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933438405.html
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новости культуры, александр ширвиндт, россия, владимир путин
Культура, Новости культуры, Александр Ширвиндт, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта, назвав его легендой театра и кино

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Ширвиндт . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, отметив, что из жизни ушел выдающийся актер и режиссер, яркий, мудрый и обаятельный человек, поистине легенда отечественного театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта
15 марта, 21:21
"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.
В заключение российский лидер подчеркнул, что актер навсегда останется таким в памяти.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выражая соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, назвал уход артиста из жизни невосполнимой потерей для отечественной культуры, добавив, что он обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром.
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ширвиндта любили все, заявил Безруков
Вчера, 10:09
"Уход из жизни талантливого человека – всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Александр Анатольевич Ширвиндт, это огромная, невосполнимая потеря для отечественной культуры, родных и близких, для всех нас. Александр Ширвиндт обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром. Мастер перевоплощения, остроумный, ироничный, многогранный, он восхищал зрителей каждой своей ролью в кино и на знаменитых подмостках. Под его руководством легендарный Театр Сатиры стал одним из самых популярных в Москве. Он сумел создать особое творческое пространство, поставил множество замечательных спектаклей, где драматургия органично сочеталась с музыкой, тонкая сатира с философией", - сообщается в телеграмме.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Кадр из фильма Возвращение мушкетёров
Биография Александра Ширвиндта
15 марта, 21:31
 
КультураНовости культурыАлександр ШирвиндтРоссияВладимир Путин
 
 
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