https://ria.ru/20240316/shapsha-1933515827.html

Губернатор Калужской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Калужской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Губернатор Калужской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что проголосовал на выборах президента России, назвав их судьбоносным событием, которое касается на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:38

2024-03-16T16:40

выборы президента россии — 2024

калужская область

россия

политика

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что проголосовал на выборах президента России, назвав их судьбоносным событием, которое касается на только страны, но и каждой семьи. "Проголосовал на выборах президента России! Пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать. Сделал свой выбор будущего страны", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, ему важно было посмотреть, как идет голосование, какой настрой у жителей региона. "Все организовано хорошо. Сейчас разгар дня. Людей много. Здорово, что приходят целыми семьями. Так у нас повелось. Важные решения принимаем сообща. А событие действительно судьбоносное. Касается страны в целом и каждой семьи. Друзья, приглашаю тех, кто еще не проголосовал, сделать свой выбор", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что на участке люди могут принять участие в народном голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Шапша рассказал, что проголосовал за один из объектов. Жители Калужской области голосуют на выборах очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933510371.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, россия, политика, владислав шапша