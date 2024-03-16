https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html
СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен
СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен
Самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, был лишен радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T13:10
2024-03-16T13:10
2024-03-17T00:56
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, был лишен радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить, сообщил телеканал ITV.Газета Times утверждала, что Россия заглушила спутниковые сигналы самолета с Шаппсом, когда тот пролетал рядом с Калининградом. Согласно изданию, сигнал пытались заглушить около получаса, пассажиры самолета не могли пользоваться интернетом, а воздушное судно испытывало проблемы с определением местоположения."Самолет Королевских ВВС, который столкнулся с "глушением GPS-сигналов", когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем", — передает канал.Ранее министры использовали самолеты, оборудованные всеми необходимыми приспособлениями, однако экс-премьер Борис Джонсон решил избавиться от них ради экономии. В итоге Минобороны Британии приобрело лишь два новых бизнес-джета, необорудованных системами защиты, пишет Times.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Политика, Великобритания, Грант Шаппс, Россия
СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен
ITV News: самолет британского министра лишился навигации из-за нехватки средств