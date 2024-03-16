https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html

СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен

СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: самолет с главой МО Британии, "заглушенный Россией", не был защищен

Самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, был лишен радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T13:10

2024-03-16T13:10

2024-03-17T00:56

политика

великобритания

грант шаппс

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, был лишен радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить, сообщил телеканал ITV.Газета Times утверждала, что Россия заглушила спутниковые сигналы самолета с Шаппсом, когда тот пролетал рядом с Калининградом. Согласно изданию, сигнал пытались заглушить около получаса, пассажиры самолета не могли пользоваться интернетом, а воздушное судно испытывало проблемы с определением местоположения."Самолет Королевских ВВС, который столкнулся с "глушением GPS-сигналов", когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем", — передает канал.Ранее министры использовали самолеты, оборудованные всеми необходимыми приспособлениями, однако экс-премьер Борис Джонсон решил избавиться от них ради экономии. В итоге Минобороны Британии приобрело лишь два новых бизнес-джета, необорудованных системами защиты, пишет Times.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html

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великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, великобритания, грант шаппс, россия