https://ria.ru/20240316/samolet-1933404324.html

В США Boeing потерял часть обшивки в полете

В США Boeing потерял часть обшивки в полете - РИА Новости, 16.03.2024

В США Boeing потерял часть обшивки в полете

Инспекция самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines, севшего в штате Орегон, выявила нехватку части обшивки, сообщил американский авиационный регулятор. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:56

2024-03-16T02:56

2024-03-16T02:56

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орегон

сша

boeing 737

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Инспекция самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines, севшего в штате Орегон, выявила нехватку части обшивки, сообщил американский авиационный регулятор. "Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование", - сообщил РИА Новости американский авиарегулятор. В ведомстве отметили, что самолет Boeing-737 вылетел из Сан-Франциско. По данным американских СМИ, о проблемах в полете не сообщалось, использование этого самолета авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено. В последнее время часто сообщается о проблемах с самолетами Boeing. Пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также на этой неделе вынужденно сажали лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались даже у самолета госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html

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в мире, орегон, сша, boeing 737, united airlines