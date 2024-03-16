https://ria.ru/20240316/samolet-1933404324.html
В США Boeing потерял часть обшивки в полете
В США Boeing потерял часть обшивки в полете - РИА Новости, 16.03.2024
В США Boeing потерял часть обшивки в полете
Инспекция самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines, севшего в штате Орегон, выявила нехватку части обшивки, сообщил американский авиационный регулятор. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:56
2024-03-16T02:56
2024-03-16T02:56
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Инспекция самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines, севшего в штате Орегон, выявила нехватку части обшивки, сообщил американский авиационный регулятор. "Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование", - сообщил РИА Новости американский авиарегулятор. В ведомстве отметили, что самолет Boeing-737 вылетел из Сан-Франциско. По данным американских СМИ, о проблемах в полете не сообщалось, использование этого самолета авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено. В последнее время часто сообщается о проблемах с самолетами Boeing. Пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также на этой неделе вынужденно сажали лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались даже у самолета госсекретаря США Энтони Блинкена.
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в мире, орегон, сша, boeing 737, united airlines
В мире, Орегон, США, Boeing 737, United Airlines
В США Boeing потерял часть обшивки в полете
Регулятор: в США Boeing потерял часть обшивки в полете, но сел без происшествий