https://ria.ru/20240316/rubl-1933402754.html

Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов

Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов - РИА Новости, 16.03.2024

Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов

На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:15

2024-03-16T03:15

2024-03-16T03:15

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90—93,30 рубля, евро — 99,1—101,8 рубля, юань — 12,5—12,9 рубля, заключил аналитик.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия