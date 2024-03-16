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Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов - РИА Новости, 16.03.2024
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03:15 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/rubl-1933402754.html
Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов
Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов - РИА Новости, 16.03.2024
Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов
На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:15
2024-03-16T03:15
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90—93,30 рубля, евро — 99,1—101,8 рубля, юань — 12,5—12,9 рубля, заключил аналитик.
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, что ждет рубль сразу после выборов

Аналитик Антонов: политическая стабильность оказывает рублю поддержку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события — выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал в интервью агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.
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Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.
На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90—93,30 рубля, евро — 99,1—101,8 рубля, юань — 12,5—12,9 рубля, заключил аналитик.
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