https://ria.ru/20240316/rozygrysh-1933558542.html

Розыгрыш "Миллион призов" среди избирателей в Москве пройдет 17 марта

Розыгрыш "Миллион призов" среди избирателей в Москве пройдет 17 марта - РИА Новости, 16.03.2024

Розыгрыш "Миллион призов" среди избирателей в Москве пройдет 17 марта

Второй розыгрыш "Миллион призов" среди москвичей, которые электронно проголосовали на выборах президента России, пройдет 17 марта, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:25

2024-03-16T20:25

2024-03-16T20:25

выборы президента россии — 2024

технологии

россия

москва

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_841b1a903784ec782a2c0dbe46443e6f.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй розыгрыш "Миллион призов" среди москвичей, которые электронно проголосовали на выборах президента России, пройдет 17 марта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе пройдет 17 марта. Стать его участниками смогут те москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20.01 15 марта до 20.00 16 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что победителей определят не позднее 10.00, им направят сообщение с уведомлением о призе на номер телефона. Для его получения понадобится активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933558231.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов