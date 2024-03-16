Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами - РИА Новости, 16.03.2024
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами
Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал отказ Запада признать проведенный десять лет назад референдум, ознаменовавшийся воссоединением... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:50
2024-03-16T22:50
россия
украина
севастополь
михаил малышев
оон
владимир путин
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_0:0:3465:1949_1920x0_80_0_0_af80f29c1097e4b0da85ddc4eb3b91ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал отказ Запада признать проведенный десять лет назад референдум, ознаменовавшийся воссоединением полуострова с Россией, воплощением двойных стандартов. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. "Позиция Запада в любом случае вредить и не признавать. Есть двойные стандарты и этот стандарт в полном объеме относится к оценке крымских событий с их стороны", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, у всех трезвомыслящих людей нет сомнений, что референдум в Крыму был легитимным. "Все прекрасно понимают, что в процедурном, процессуальном и правовом плане референдум был абсолютно легитимным. Все процедуры демократического порядка были соблюдены и выполнены", - подчеркнул Малышев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html
россия
украина
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_839:79:3465:2048_1920x0_80_0_0_573b5022a052b967479b08dba4afd649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, михаил малышев, оон, владимир путин, республика крым
Россия, Украина, Севастополь, Михаил Малышев, ООН, Владимир Путин, Республика Крым
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами

В Крыму назвали отказ Запада признать референдум воплощением двойных стандартов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ Крыму
В Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
В Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал отказ Запада признать проведенный десять лет назад референдум, ознаменовавшийся воссоединением полуострова с Россией, воплощением двойных стандартов.
В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
Вчера, 08:00
"Позиция Запада в любом случае вредить и не признавать. Есть двойные стандарты и этот стандарт в полном объеме относится к оценке крымских событий с их стороны", - сказал Малышев РИА Новости.
По его словам, у всех трезвомыслящих людей нет сомнений, что референдум в Крыму был легитимным.
"Все прекрасно понимают, что в процедурном, процессуальном и правовом плане референдум был абсолютно легитимным. Все процедуры демократического порядка были соблюдены и выполнены", - подчеркнул Малышев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Референдум в Крыму о статусе автономии (2014)
Вчера, 07:03
 
РоссияУкраинаСевастопольМихаил МалышевООНВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала