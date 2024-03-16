https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html

В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами

В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами - РИА Новости, 16.03.2024

В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами

Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал отказ Запада признать проведенный десять лет назад референдум, ознаменовавшийся воссоединением... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:50

2024-03-16T22:50

2024-03-16T22:50

россия

украина

севастополь

михаил малышев

оон

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев назвал отказ Запада признать проведенный десять лет назад референдум, ознаменовавшийся воссоединением полуострова с Россией, воплощением двойных стандартов. В субботу 16 марта исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. "Позиция Запада в любом случае вредить и не признавать. Есть двойные стандарты и этот стандарт в полном объеме относится к оценке крымских событий с их стороны", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, у всех трезвомыслящих людей нет сомнений, что референдум в Крыму был легитимным. "Все прекрасно понимают, что в процедурном, процессуальном и правовом плане референдум был абсолютно легитимным. Все процедуры демократического порядка были соблюдены и выполнены", - подчеркнул Малышев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, севастополь, михаил малышев, оон, владимир путин, республика крым