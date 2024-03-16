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Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus - РИА Новости, 16.03.2024
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23:38 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/rassledovanie-1933579014.html
Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus
Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus - РИА Новости, 16.03.2024
Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus
Канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил расследование новой утечки информации, которая касается крылатых ракет Taurus. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:38
2024-03-16T23:38
в мире
украина
германия
иордания
олаф шольц
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил расследование новой утечки информации, которая касается крылатых ракет Taurus. "Разглашение тайны - это то, что не должно происходить, и поэтому всегда правильно, так же как и в данном случае, что это будет расследоваться", - сказал Шольц журналистам в субботу в преддверии визита в Иорданию и Израиль, его слова приводит пресс-служба германского правительства. Ранее глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила, что намерена инициировать расследование из-за утечки в СМИ секретной информации о ракетах Taurus c закрытого брифинга комитета. Немецкий портал T-Online ранее со ссылкой на одного из слушателей закрытого брифинга комитета бундестага по оборонным вопросам сообщил, что отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность этого оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, а поставка данных систем Украине может противоречить интересам безопасности Германии. Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20240316/taurus-1933542560.html
https://ria.ru/20240316/primenenie-1933520700.html
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в мире, украина, германия, иордания, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Иордания, Олаф Шольц
Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus

Канцлер ФРГ Шольц одобрил расследование новой утечки относительно Taurus

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил расследование новой утечки информации, которая касается крылатых ракет Taurus.
«
"Разглашение тайны - это то, что не должно происходить, и поэтому всегда правильно, так же как и в данном случае, что это будет расследоваться", - сказал Шольц журналистам в субботу в преддверии визита в Иорданию и Израиль, его слова приводит пресс-служба германского правительства.
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте
Вчера, 18:36
Ранее глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила, что намерена инициировать расследование из-за утечки в СМИ секретной информации о ракетах Taurus c закрытого брифинга комитета.
Немецкий портал T-Online ранее со ссылкой на одного из слушателей закрытого брифинга комитета бундестага по оборонным вопросам сообщил, что отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность этого оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, а поставка данных систем Украине может противоречить интересам безопасности Германии.
Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Применение ракет ФРГ по России равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт
Вчера, 17:01
 
В миреУкраинаГерманияИорданияОлаф Шольц
 
 
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