https://ria.ru/20240316/pvo-1933532110.html
ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 16.03.2024
ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области еще 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:44
2024-03-16T17:44
2024-03-16T22:10
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области еще 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны."Шестнадцатого марта около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 15 боеприпасов в небе над Белгородской областью.ВСУ уже второй раз за сегодня пытались атаковать регион при помощи РСЗО Vampire. Утром силы противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов, при этом в Белгороде погибли два человека, еще трое пострадали.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240316/vampire-1933422187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Белгородская область, Украина
ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью