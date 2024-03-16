https://ria.ru/20240316/putin-1933399258.html

В США пришли в восторг после заявления Путина об Украине

В США пришли в восторг после заявления Путина об Украине - РИА Новости, 16.03.2024

В США пришли в восторг после заявления Путина об Украине

Слова президента России Владимира Путина о готовности к серьезным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T01:20

2024-03-16T01:20

2024-03-16T02:42

в мире

россия

украина

владимир путин

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о готовности к серьезным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования конфликта, заявил обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич.Ранее Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов."То, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам <...> должно стать воодушевляющей новостью для всех, кого по-настоящему заботит судьба Украины", — прокомментировал Марчетич.Как отметил обозреватель, теперь западным политикам станет сложнее подогревать конфликт на Украине и объяснять своим гражданам, что варианта мирного урегулирования якобы не существует.Американский журналист обратил внимание на то, что многие западные СМИ в своих материалах по интервью российского лидера либо совершенно опустили реплику о мирном процессе на Украине, либо исказили мысль Путина. Так, британская газета Telegraph выдала фразу о боеприпасах за полный отказ президента от переговоров по Украине. Манипулирующие публикой западные спикеры и издания лишь вредят украинцам, подрывая любую перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, резюмировал обозреватель.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины