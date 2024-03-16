https://ria.ru/20240316/protest-1933576167.html

Сотни протестующих в Тель-Авиве требуют досрочных выборов в Израиле

Сотни протестующих в Тель-Авиве требуют досрочных выборов в Израиле - РИА Новости, 16.03.2024

Сотни протестующих в Тель-Авиве требуют досрочных выборов в Израиле

Сотни протестующих заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и несколько перекрестков, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа, передает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:02

2024-03-16T23:02

2024-03-16T23:02

в мире

израиль

тель-авив

катар

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Сотни протестующих заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и несколько перекрестков, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. На место прибыли отряд конной полиции и водомет, однако выдавить толпу с проезжей части шоссе Аялон удалось пешим полицейским. В настоящее время толпа блокирует развязку над центральным шоссе, движение транспорта парализовано. Полиция Израиля заявила, что блокировка дорог является незаконной, и предостерегла граждан от участия в подобных демонстрациях. Тем не менее митинги пока проходят без задержаний. Сотни протестующих размахивают флагами, бьют в барабаны, требуют досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Параллельно в нескольких локациях в центре Тель-Авива проходят похожие акции протеста. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не дало "реального ответа" по сделке касательно прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и продолжает выдвигать неприемлемые требования, не желая продвижения в переговорах. В пятницу правительство объявило, что израильская делегация будет направлена в Катар для продолжения переговоров через посредников.

https://ria.ru/20240316/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

израиль

тель-авив

катар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году