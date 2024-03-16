https://ria.ru/20240316/protest-1933552970.html
В Мадриде проходит акция протеста в поддержку сотрудников полиции
В Мадриде проходит акция протеста в поддержку сотрудников полиции - РИА Новости, 16.03.2024
В Мадриде проходит акция протеста в поддержку сотрудников полиции
Более 12 000 человек вышли на акцию протеста в Мадриде с требованием улучшения условий труда сотрудникам национальной полиции Испании и гражданской гвардии,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:48
2024-03-16T19:48
2024-03-16T19:50
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МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Более 12 000 человек вышли на акцию протеста в Мадриде с требованием улучшения условий труда сотрудникам национальной полиции Испании и гражданской гвардии, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Под крики "Марласку (министра внутренних дел - ред.) в отставку" демонстрация, созванная Платформой за достойный выход на пенсию, объединяющей десяток профсоюзов и ассоциаций обоих ведомств, прошла от площади Испании до площади Кортес перед зданием Конгресса депутатов (нижней палаты парламента). Многие люди, пришедшую на акцию целыми семьями, несли сотни флагов Испании, автономных сообществ королевства и подразделений, которые они представляют. Протест сопровождался шумом петард, свистом и критикой в адрес правительства. "Сегодня здесь, перед министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, мы собираемся продемонстрировать силу и сказать ему, что не остановимся, пока не добьемся выполнения наших требований", - сказал Хуан Фернандес, представитель платформы, организовавшей акцию. Протестующие выступали за равную оплату труда агентов национальной полиции и гражданской гвардии с остальными сотрудниками региональной и местной полиции, а также за одинаковые условия выхода на пенсию. Одним из главных требований сотрудников сил безопасности было признание государством их профессии как профессии повышенного риска. Колонна демонстрантов состояла из агентов правоохранительных органов, прибывших в испанскую столицу на почти 200 автобусах для того, чтобы выказать свое недовольство в рамках мероприятия, которое было запланировано еще в январе. В демонстрации также принял участие представитель ультраправой партии Vox в городском совете Мадрида Хавьер Ортега-Смит, который хотел выразить свою поддержку "тем, кто каждый день защищает и рискует жизнью" ради испанского народа.
https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
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Акция протеста сотрудников полиции и гражданской гвардии Испании
Тысячи человек вышли на акцию протеста в Мадриде с требованием улучшения условий труда сотрудников национальной полиции Испании и гражданской гвардии
2024-03-16T19:48
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания
В Мадриде проходит акция протеста в поддержку сотрудников полиции
В Мадриде на акцию в поддержку сотрудников полиции вышли более 12 тысяч человек
МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Более 12 000 человек вышли на акцию протеста в Мадриде с требованием улучшения условий труда сотрудникам национальной полиции Испании и гражданской гвардии, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Под крики "Марласку (министра внутренних дел - ред.) в отставку" демонстрация, созванная Платформой за достойный выход на пенсию, объединяющей десяток профсоюзов и ассоциаций обоих ведомств, прошла от площади Испании
до площади Кортес перед зданием Конгресса депутатов (нижней палаты парламента). Многие люди, пришедшую на акцию целыми семьями, несли сотни флагов Испании, автономных сообществ королевства и подразделений, которые они представляют. Протест сопровождался шумом петард, свистом и критикой в адрес правительства.
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"Сегодня здесь, перед министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, мы собираемся продемонстрировать силу и сказать ему, что не остановимся, пока не добьемся выполнения наших требований", - сказал Хуан Фернандес, представитель платформы, организовавшей акцию.
Протестующие выступали за равную оплату труда агентов национальной полиции и гражданской гвардии с остальными сотрудниками региональной и местной полиции, а также за одинаковые условия выхода на пенсию. Одним из главных требований сотрудников сил безопасности было признание государством их профессии как профессии повышенного риска.
Колонна демонстрантов состояла из агентов правоохранительных органов, прибывших в испанскую столицу на почти 200 автобусах для того, чтобы выказать свое недовольство в рамках мероприятия, которое было запланировано еще в январе.
В демонстрации также принял участие представитель ультраправой партии Vox в городском совете Мадрида Хавьер Ортега-Смит, который хотел выразить свою поддержку "тем, кто каждый день защищает и рискует жизнью" ради испанского народа.
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