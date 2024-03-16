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В Театре Сатиры 18 марта пройдет прощание с Александром Ширвиндтом

В Театре Сатиры 18 марта пройдет прощание с Александром Ширвиндтом - РИА Новости, 16.03.2024

В Театре Сатиры 18 марта пройдет прощание с Александром Ширвиндтом

Прощание с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдёт в Театре Сатиры 18 марта, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:26

2024-03-16T17:26

2024-03-16T17:26

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдёт в Театре Сатиры 18 марта, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Ранее сообщалось, что после прощания в театре артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. "Прощание пройдёт 18 марта в 12 часов", - сказала собеседница агентства. Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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