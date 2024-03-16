https://ria.ru/20240316/progolosovavshie-1933493123.html

В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:50

2024-03-16T14:50

2024-03-16T14:50

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

александр асафов

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. "Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, александр асафов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф