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В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:50 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/progolosovavshie-1933493123.html
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:50
2024-03-16T14:50
выборы президента россии — 2024
политика
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александр асафов
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. "Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, александр асафов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Александр Асафов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам

Асафов: в Москве число проголосовавших на выборах приближается к 4 миллионам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов.
«
"Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", - сказал Асафов.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияАлександр АсафовНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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