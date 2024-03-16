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В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:50
2024-03-16T14:50
2024-03-16T14:50
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число проголосовавших наблюдается на выборах в Москве, их число уже приближаемся к 4 миллионам, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. "Мы продолжаем наблюдать беспрецедентную активность на участках и в дистанционном электронном голосовании. Я думаю, мы приближаемся уже к 4 миллионам проголосовавших", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, александр асафов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Александр Асафов, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Москве число проголосовавших на выборах приближается к четырем миллионам
Асафов: в Москве число проголосовавших на выборах приближается к 4 миллионам