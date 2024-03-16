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В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"

В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 16.03.2024

В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"

В Русском доме в Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он был приурочен к 86-летию со дня рождения артиста балета и хореографа... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:16

2024-03-16T15:16

2024-03-16T15:48

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Русском доме в Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он был приурочен к 86-летию со дня рождения артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева, который весь мир отмечает 17 марта.Легендарного русского артиста многое связывает с Италией: он начал активно работать на различных сценах полуострова с середины 60-х годов.В 1965 году в Миланском театре оперы и балета "Ла Скала" Нуреев поставил как балетмейстер "Лебединое озеро". В 1981-м с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля "Марко Спада". А к концу 80-х уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии.Документальная кинолента "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" кинокомпании "Свой почерк" была показана итальянскому зрителю впервые. Режиссер Татьяна Малова, неоднократный лауреат премии ТЭФИ, получила эксклюзивное разрешение на съемки в доме балетмейстера на острове Ли Галли, в котором он провел последний год своей жизни."У Нуреева с Италией — помимо профессиональной — была глубокая эмоциональная связь, поэтому и фильм получился очень теплым, искренним и почти интимным. Нуреев здесь еще жив благодаря ярким воспоминаниям о нем друзей, коллег, учеников и всех, кто имел возможность прикоснуться к его Вселенной. Именно этим можно объяснить восторг пришедшей на премьеру в Русский дом в Риме итальянской публики. И эта любовь к русскому балету, воплощением которого стал великий танцовщик, в Италии по-прежнему очень сильна", — прокомментировала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.Специально на открытие в столицу Италии приехала руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева: "Киноисследованием творчества Рудольфа Нуреева мы начали заниматься, когда в 2012 году работали над созданием первого фильма о великом артисте балета "Рудольф Нуреев. Мятежный демон". И чем больше мы собирали материалы о нем, чем больше записывали воспоминаний его друзей, партнерш по сцене в России, Франции, тем больше нас покоряла эта невероятная личность, проложившая себе путь на самый верх балетного Олимпа. И в Казани, и в Уфе ежегодно проходит фестиваль балета, названный его именем", — рассказала она во время мероприятия.По видеосвязи из Турина в вечере принял участие учредитель и директор итальянского журнала "Балет 2000" Альфио Агостини, который был знаком с русским хореографом лично. Он продемонстрировал публике первый номер журнала, который вышел 42 года назад. На его обложке — фотография Рудольфа Нуреева: "Итальянский зритель любил Нуреева за его характер, за его творческую силу и созидательную энергию. Они просто не могли перед всем этим устоять — это и есть главное качество Нуреева как блестящего артиста", — поделился он.Второй день киномарафона был посвящен показу редкой картины "Венеция. Карнавал. Любовь" итальянского кинорежиссера Марио Ланфранки. В этом фильме Рудольф Нуреев сыграл главную роль — в последний раз. Знаменитый венецианский фотограф Грациано Аричи, работавший на съемках, сделал уникальные кадры — некоторые из них были выставлены в залах Русского дома в Риме. Ознакомиться с уникальной фотоэкспозицией можно до 21 марта 2024 года по адресу: Piazza Benedetto Cairoli, 6.

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италия, рим, россия, рудольф нуреев, ла скала, культура