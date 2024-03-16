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В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:16 16.03.2024 (обновлено: 15:48 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/proekt-1933496753.html
В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"
В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 16.03.2024
В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"
В Русском доме в Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он был приурочен к 86-летию со дня рождения артиста балета и хореографа... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:16
2024-03-16T15:48
италия
рим
россия
рудольф нуреев
ла скала
культура
культура
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Русском доме в Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он был приурочен к 86-летию со дня рождения артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева, который весь мир отмечает 17 марта.Легендарного русского артиста многое связывает с Италией: он начал активно работать на различных сценах полуострова с середины 60-х годов.В 1965 году в Миланском театре оперы и балета "Ла Скала" Нуреев поставил как балетмейстер "Лебединое озеро". В 1981-м с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля "Марко Спада". А к концу 80-х уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии.Документальная кинолента "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" кинокомпании "Свой почерк" была показана итальянскому зрителю впервые. Режиссер Татьяна Малова, неоднократный лауреат премии ТЭФИ, получила эксклюзивное разрешение на съемки в доме балетмейстера на острове Ли Галли, в котором он провел последний год своей жизни.&quot;У Нуреева с Италией — помимо профессиональной — была глубокая эмоциональная связь, поэтому и фильм получился очень теплым, искренним и почти интимным. Нуреев здесь еще жив благодаря ярким воспоминаниям о нем друзей, коллег, учеников и всех, кто имел возможность прикоснуться к его Вселенной. Именно этим можно объяснить восторг пришедшей на премьеру в Русский дом в Риме итальянской публики. И эта любовь к русскому балету, воплощением которого стал великий танцовщик, в Италии по-прежнему очень сильна&quot;, — прокомментировала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.Специально на открытие в столицу Италии приехала руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева: "Киноисследованием творчества Рудольфа Нуреева мы начали заниматься, когда в 2012 году работали над созданием первого фильма о великом артисте балета "Рудольф Нуреев. Мятежный демон". И чем больше мы собирали материалы о нем, чем больше записывали воспоминаний его друзей, партнерш по сцене в России, Франции, тем больше нас покоряла эта невероятная личность, проложившая себе путь на самый верх балетного Олимпа. И в Казани, и в Уфе ежегодно проходит фестиваль балета, названный его именем", — рассказала она во время мероприятия.По видеосвязи из Турина в вечере принял участие учредитель и директор итальянского журнала "Балет 2000" Альфио Агостини, который был знаком с русским хореографом лично. Он продемонстрировал публике первый номер журнала, который вышел 42 года назад. На его обложке — фотография Рудольфа Нуреева: "Итальянский зритель любил Нуреева за его характер, за его творческую силу и созидательную энергию. Они просто не могли перед всем этим устоять — это и есть главное качество Нуреева как блестящего артиста", — поделился он.Второй день киномарафона был посвящен показу редкой картины "Венеция. Карнавал. Любовь" итальянского кинорежиссера Марио Ланфранки. В этом фильме Рудольф Нуреев сыграл главную роль — в последний раз. Знаменитый венецианский фотограф Грациано Аричи, работавший на съемках, сделал уникальные кадры — некоторые из них были выставлены в залах Русского дома в Риме. Ознакомиться с уникальной фотоэкспозицией можно до 21 марта 2024 года по адресу: Piazza Benedetto Cairoli, 6.
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италия, рим, россия, рудольф нуреев, ла скала, культура
Италия, Рим, Россия, Рудольф Нуреев, Ла Скала, Культура, Культура
В Италии прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"

В Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны"

© Фото : пресс-служба Русского дома в РимеVI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект Нуреевские сезоны в Русском доме в Риме - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Русском доме в Риме прошел VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он был приурочен к 86-летию со дня рождения артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева, который весь мир отмечает 17 марта.
Легендарного русского артиста многое связывает с Италией: он начал активно работать на различных сценах полуострова с середины 60-х годов.
© Фото : пресс-служба Русского дома в РимеVI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект Нуреевские сезоны в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
1 из 3
© Фото : пресс-служба Русского дома в РимеVI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект Нуреевские сезоны в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
2 из 3
© Фото : пресс-служба Русского дома в РимеVI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект Нуреевские сезоны в Русском доме в Риме
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
3 из 3
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
1 из 3
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
2 из 3
VI Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" в Русском доме в Риме
© Фото : пресс-служба Русского дома в Риме
3 из 3
В 1965 году в Миланском театре оперы и балета "Ла Скала" Нуреев поставил как балетмейстер "Лебединое озеро". В 1981-м с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля "Марко Спада". А к концу 80-х уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии.
Документальная кинолента "Рудольф Нуреев. Нездешний остров" кинокомпании "Свой почерк" была показана итальянскому зрителю впервые. Режиссер Татьяна Малова, неоднократный лауреат премии ТЭФИ, получила эксклюзивное разрешение на съемки в доме балетмейстера на острове Ли Галли, в котором он провел последний год своей жизни.
«

"У Нуреева с Италией — помимо профессиональной — была глубокая эмоциональная связь, поэтому и фильм получился очень теплым, искренним и почти интимным. Нуреев здесь еще жив благодаря ярким воспоминаниям о нем друзей, коллег, учеников и всех, кто имел возможность прикоснуться к его Вселенной. Именно этим можно объяснить восторг пришедшей на премьеру в Русский дом в Риме итальянской публики. И эта любовь к русскому балету, воплощением которого стал великий танцовщик, в Италии по-прежнему очень сильна", — прокомментировала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

Специально на открытие в столицу Италии приехала руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева: "Киноисследованием творчества Рудольфа Нуреева мы начали заниматься, когда в 2012 году работали над созданием первого фильма о великом артисте балета "Рудольф Нуреев. Мятежный демон". И чем больше мы собирали материалы о нем, чем больше записывали воспоминаний его друзей, партнерш по сцене в России, Франции, тем больше нас покоряла эта невероятная личность, проложившая себе путь на самый верх балетного Олимпа. И в Казани, и в Уфе ежегодно проходит фестиваль балета, названный его именем", — рассказала она во время мероприятия.
Рудольф Нуреев у дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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По видеосвязи из Турина в вечере принял участие учредитель и директор итальянского журнала "Балет 2000" Альфио Агостини, который был знаком с русским хореографом лично. Он продемонстрировал публике первый номер журнала, который вышел 42 года назад. На его обложке — фотография Рудольфа Нуреева: "Итальянский зритель любил Нуреева за его характер, за его творческую силу и созидательную энергию. Они просто не могли перед всем этим устоять — это и есть главное качество Нуреева как блестящего артиста", — поделился он.
Второй день киномарафона был посвящен показу редкой картины "Венеция. Карнавал. Любовь" итальянского кинорежиссера Марио Ланфранки. В этом фильме Рудольф Нуреев сыграл главную роль — в последний раз. Знаменитый венецианский фотограф Грациано Аричи, работавший на съемках, сделал уникальные кадры — некоторые из них были выставлены в залах Русского дома в Риме. Ознакомиться с уникальной фотоэкспозицией можно до 21 марта 2024 года по адресу: Piazza Benedetto Cairoli, 6.
© AP Photo / Peter Southwick

Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихота"

Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции Дон Кихот

Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихота"

© AP Photo / Peter Southwick
1 из 8
© AP Photo / G. Paul Burnett

Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора

Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора

Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора

© AP Photo / G. Paul Burnett
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© AP Photo / Peter Southwick

Лоретта Додд и Рудольф Нуреев на репетиции "Дон Кихота" в Бостоне

Лоретта Додд и Рудольф Нуриев на репетиции Дон Кихотв Бостоне

Лоретта Додд и Рудольф Нуреев на репетиции "Дон Кихота" в Бостоне

© AP Photo / Peter Southwick
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© РИА Новости / В. Воног | Перейти в медиабанк

Танцовщик и хореограф Рудольф Нуреев на прогулке

Рудольф Нуриев

Танцовщик и хореограф Рудольф Нуреев на прогулке

© РИА Новости / В. Воног
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© AP Photo / Mario Suriani

Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

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© РИА Новости / В. Воног | Перейти в медиабанк

Рудольфа Нуреева (слева) встречает племянница Альфия Ягудина (справа)

Рудольф Нуреев

Рудольфа Нуреева (слева) встречает племянница Альфия Ягудина (справа)

© РИА Новости / В. Воног
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© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

Рудольф Нуреев в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Париж

Рудольф Нуриев

Рудольф Нуреев в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Париж

© РИА Новости / Валерий Шустов
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© РИА Новости / В. Воног | Перейти в медиабанк

Артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев у театральной афиши

Артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев у театральной афиши

Артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев у театральной афиши

© РИА Новости / В. Воног
Перейти в медиабанк
8 из 8

Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихота"

© AP Photo / Peter Southwick
1 из 8

Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора

© AP Photo / G. Paul Burnett
2 из 8

Лоретта Додд и Рудольф Нуреев на репетиции "Дон Кихота" в Бостоне

© AP Photo / Peter Southwick
3 из 8

Танцовщик и хореограф Рудольф Нуреев на прогулке

© РИА Новости / В. Воног
Перейти в медиабанк
4 из 8

Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

© AP Photo / Mario Suriani
5 из 8

Рудольфа Нуреева (слева) встречает племянница Альфия Ягудина (справа)

© РИА Новости / В. Воног
Перейти в медиабанк
6 из 8

Рудольф Нуреев в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Париж

© РИА Новости / Валерий Шустов
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7 из 8

Артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев у театральной афиши

© РИА Новости / В. Воног
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8 из 8
 
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