https://ria.ru/20240316/primenenie-1933520700.html

Применение ракет ФРГ по России равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт

Применение ракет ФРГ по России равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 16.03.2024

Применение ракет ФРГ по России равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт

Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение немецких крылатых ракет по территории России стало бы фактически "объявлением войны". РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:01

2024-03-16T17:01

2024-03-16T23:01

специальная военная операция на украине

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германия

олаф шольц

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение немецких крылатых ракет по территории России стало бы фактически "объявлением войны". "Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus - это граница, переступив которую, становишься участником конфликта", - заявила Вагенкнехт в интервью изданию Rheinische Post, отвечая на вопрос о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus. Политик также отметила, что конфликт на Украине связан не с самим ее существованием, а с ее потенциальным вступлением в НАТО. Вагенкнехт полагает, что если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то страна может потерять еще больше территорий. "Необходимо предложить России прекращение поставок (западными странами на Украину - ред.) вооружения в случае, если Москва согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - также заявила Вагенкнехт. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении неизвестно. Сам Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то им надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, РФ никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240316/vsu-1933471022.html

https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

https://ria.ru/20240316/naemnik-1933460047.html

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