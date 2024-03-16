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Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024
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18:56 16.03.2024 (обновлено: 19:11 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках - РИА Новости, 16.03.2024
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:56
2024-03-16T19:11
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене."Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он отметил, что такие преступления - это прямое содействие выродкам, которые сегодня обстреливают российские города. По его словам, криминальные активисты должны осознавать, что за свой поступок они могут получить срок."Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой", - добавил он.Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/zaderzhannye-1933538217.html
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дмитрий медведев, россия, украина, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, whatsapp inc., viber, выборы президента рф
Дмитрий Медведев, Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, WhatsApp Inc., Viber, Выборы президента РФ
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках

Медведев: за преступления на участках можно привлечь по статье о госизмене

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене.
«
"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
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Он отметил, что такие преступления - это прямое содействие выродкам, которые сегодня обстреливают российские города. По его словам, криминальные активисты должны осознавать, что за свой поступок они могут получить срок.
«
"Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой", - добавил он.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024Дмитрий МедведевРоссияУкраинаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФWhatsApp Inc.ViberВыборы президента РФ
 
 
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