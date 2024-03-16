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ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении более 40 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:19
2024-03-16T13:19
2024-03-16T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении более 40 украинских военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении