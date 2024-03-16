https://ria.ru/20240316/poteri-1933475879.html

ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.03.2024

ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении более 40 украинских военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:19

2024-03-16T13:19

2024-03-16T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении более 40 украинских военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)