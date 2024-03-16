https://ria.ru/20240316/polyanskiy-1933406342.html

Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом

Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом - РИА Новости, 16.03.2024

Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по Украине уличил западных дипломатов в том, что те не высказываются на тему отмены выборов РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:46

2024-03-16T03:46

2024-03-16T03:46

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по Украине уличил западных дипломатов в том, что те не высказываются на тему отмены выборов президента на Украине, критикуя при этом выборы в России. Полянский указал, что Киев отправляет своих военных в "самоубийственные, но громкие рейды, бросая "на убой" технику и хорошо подготовленный крайне дефицитный для Киева личный состав", в том числе для отвлечения внимания от того факта, что с 21 мая Владимир Зеленский "становится полностью нелегитимным". "Владимир Зеленский, который в свое время пришел к власти под лозунгами того, что он "слуга народа", единолично в нарушение конституции своей страны отменил президентские выборы, которые должны были состояться этой весной", - сказал Полянский. "У госпожи Розмари ДиКарло (замгенсека ООН по политическим вопросам) мы сегодня услышали крайне странный призыв соблюдать на наших новых территориях украинские законы. А вы не думали для начала призвать соблюдать украинские законы режим Зеленского?" - спросил первый зампостпреда. Он также задал вопрос западным дипломатам, критиковавшим выбор на новых российских территориях, о том, как они, с точки зрения их "хваленых демократических стандартов", могут охарактеризовать единоличную отмену выборов Зеленским. "Как бы вы отнеслись к тому, если бы, например, Джо Байден отменил президентские выборы в США или Эммануэль Макрон во Франции? Или нам это все еще предстоит увидеть? Почему-то ни одного комментария по поводу отмены выборов на Украине от вас сегодня не прозвучало", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923802745.html

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