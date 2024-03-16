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Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом - РИА Новости, 16.03.2024
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03:46 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/polyanskiy-1933406342.html
Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом
Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом - РИА Новости, 16.03.2024
Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по Украине уличил западных дипломатов в том, что те не высказываются на тему отмены выборов РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:46
2024-03-16T03:46
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по Украине уличил западных дипломатов в том, что те не высказываются на тему отмены выборов президента на Украине, критикуя при этом выборы в России. Полянский указал, что Киев отправляет своих военных в "самоубийственные, но громкие рейды, бросая "на убой" технику и хорошо подготовленный крайне дефицитный для Киева личный состав", в том числе для отвлечения внимания от того факта, что с 21 мая Владимир Зеленский "становится полностью нелегитимным". "Владимир Зеленский, который в свое время пришел к власти под лозунгами того, что он "слуга народа", единолично в нарушение конституции своей страны отменил президентские выборы, которые должны были состояться этой весной", - сказал Полянский. "У госпожи Розмари ДиКарло (замгенсека ООН по политическим вопросам) мы сегодня услышали крайне странный призыв соблюдать на наших новых территориях украинские законы. А вы не думали для начала призвать соблюдать украинские законы режим Зеленского?" - спросил первый зампостпреда. Он также задал вопрос западным дипломатам, критиковавшим выбор на новых российских территориях, о том, как они, с точки зрения их "хваленых демократических стандартов", могут охарактеризовать единоличную отмену выборов Зеленским. "Как бы вы отнеслись к тому, если бы, например, Джо Байден отменил президентские выборы в США или Эммануэль Макрон во Франции? Или нам это все еще предстоит увидеть? Почему-то ни одного комментария по поводу отмены выборов на Украине от вас сегодня не прозвучало", - добавил Полянский.
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский обвинил западных дипломатов в игнорировании отмены выборов Киевом

Полянский уличил западных дипломатов в молчании насчет отмены выборов на Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по Украине уличил западных дипломатов в том, что те не высказываются на тему отмены выборов президента на Украине, критикуя при этом выборы в России.
Полянский указал, что Киев отправляет своих военных в "самоубийственные, но громкие рейды, бросая "на убой" технику и хорошо подготовленный крайне дефицитный для Киева личный состав", в том числе для отвлечения внимания от того факта, что с 21 мая Владимир Зеленский "становится полностью нелегитимным".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Не Зеленский. Опрос показал, кто победил бы на выборах на Украине весной
5 марта, 23:08
"Владимир Зеленский, который в свое время пришел к власти под лозунгами того, что он "слуга народа", единолично в нарушение конституции своей страны отменил президентские выборы, которые должны были состояться этой весной", - сказал Полянский.
"У госпожи Розмари ДиКарло (замгенсека ООН по политическим вопросам) мы сегодня услышали крайне странный призыв соблюдать на наших новых территориях украинские законы. А вы не думали для начала призвать соблюдать украинские законы режим Зеленского?" - спросил первый зампостпреда.
Он также задал вопрос западным дипломатам, критиковавшим выбор на новых российских территориях, о том, как они, с точки зрения их "хваленых демократических стандартов", могут охарактеризовать единоличную отмену выборов Зеленским.
"Как бы вы отнеслись к тому, если бы, например, Джо Байден отменил президентские выборы в США или Эммануэль Макрон во Франции? Или нам это все еще предстоит увидеть? Почему-то ни одного комментария по поводу отмены выборов на Украине от вас сегодня не прозвучало", - добавил Полянский.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Политолог заявил, что выборы на Украине неизбежно сфальсифицируют
27 января, 07:04
 
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