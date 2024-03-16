https://ria.ru/20240316/podmoskove-1933497874.html

Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов

Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск на второй день голосования составила 37,14% на избирательных участках и 85,93% дистанционно РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:21

2024-03-16T15:21

2024-03-16T15:21

выборы президента россии — 2024

политика

московская область (подмосковье)

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933489594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bbea7299042ab4a879d26568decff1d.jpg

ОДИНЦОВО, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск на второй день голосования составила 37,14% на избирательных участках и 85,93% дистанционно (из числа получивших доступ к ДЭГ), сообщил Мособлизбирком в Telegram-канале."По состоянию на 15.00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках - 1 974 259 человек (37,14%), дистанционное электронное голосование - 742 301 человек (85,93%)", - отмечается сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф