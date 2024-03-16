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Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:12 16.03.2024 (обновлено: 23:27 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/pobediteli-1933509826.html
Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто
Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто - РИА Новости, 16.03.2024
Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто
Две жительницы Великого Новгорода, а также многодетный отец из Боровичей стали обладателями одних из главных призов исторической викторины – автомобилей... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:12
2024-03-16T23:27
выборы президента россии — 2024
общество
россия
великий новгород
боровичи
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Две жительницы Великого Новгорода, а также многодетный отец из Боровичей стали обладателями одних из главных призов исторической викторины – автомобилей LadaVesta и Niva, сообщает корреспондент РИА Новости. Викторина, посвященной 80-летнию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, стартовала с середины февраля. Организатор - Новгородское отделение Российского общества историков-архивистов, которое возглавляет Борис Зорин. В дни выборов президента России проходит розыгрыш победителей. Волонтёры отсканировали анкеты с правильными ответами и с помощью математической модели был определен победитель. "Сегодня первый день розыгрыша призов. В нём приняли участие более ста тысяч новгородцев. Это замечательно, потому что показывает интерес людей", - сказал Зорин. По итогам первого дня исторической викторины в Великом Новгороде победителями стали Татьяна Афоненкова, которая получила LadaVesta, и Алла Морокова, получившая Niva. Обе женщины работают в сфере социальной защиты и пока не имеют водительских прав. "Я вообще человек невезучий. Я никогда в жизни ничего не выигрывала. В общем, неожиданно. Я до сих пор не верю", - рассказала Морокова. В Боровичах многодетный отец Алексей Круглов, работающий на местном комбинате огнеупоров, выиграл Lada Vesta. Как сообщают организаторы, в субботу вечером станут известны имена еще двух обладателей машин. Всего будет разыграно пять авто и однокомнатная квартира в Великом Новгороде, а также более 18 тысяч других призов. В Новгородской области для голосования на выборах президента России работают 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ataki-1933507583.html
https://ria.ru/20240316/pobeditel-1933577353.html
https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html
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общество, россия, великий новгород, боровичи, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Общество, Россия, Великий Новгород, Боровичи, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто

Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от трех авто

© Новгородская область/ ВКонтактеОдна из победителей исторической викторины в Новгороде Татьяна Афоненкова
Одна из победителей исторической викторины в Новгороде Татьяна Афоненкова
© Новгородская область/ ВКонтакте
Одна из победителей исторической викторины в Новгороде Татьяна Афоненкова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Две жительницы Великого Новгорода, а также многодетный отец из Боровичей стали обладателями одних из главных призов исторической викторины – автомобилей LadaVesta и Niva, сообщает корреспондент РИА Новости.
Викторина, посвященной 80-летнию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, стартовала с середины февраля. Организатор - Новгородское отделение Российского общества историков-архивистов, которое возглавляет Борис Зорин. В дни выборов президента России проходит розыгрыш победителей. Волонтёры отсканировали анкеты с правильными ответами и с помощью математической модели был определен победитель.
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«
"Сегодня первый день розыгрыша призов. В нём приняли участие более ста тысяч новгородцев. Это замечательно, потому что показывает интерес людей", - сказал Зорин.
По итогам первого дня исторической викторины в Великом Новгороде победителями стали Татьяна Афоненкова, которая получила LadaVesta, и Алла Морокова, получившая Niva. Обе женщины работают в сфере социальной защиты и пока не имеют водительских прав.
«
"Я вообще человек невезучий. Я никогда в жизни ничего не выигрывала. В общем, неожиданно. Я до сих пор не верю", - рассказала Морокова.
В Боровичах многодетный отец Алексей Круглов, работающий на местном комбинате огнеупоров, выиграл Lada Vesta.
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Как сообщают организаторы, в субботу вечером станут известны имена еще двух обладателей машин. Всего будет разыграно пять авто и однокомнатная квартира в Великом Новгороде, а также более 18 тысяч других призов.
В Новгородской области для голосования на выборах президента России работают 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ОбществоРоссияВеликий НовгородБоровичиНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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