https://ria.ru/20240316/pobediteli-1933509826.html

Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто

Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто - РИА Новости, 16.03.2024

Под Новгородом победителям викторины в день выборов вручили ключи от авто

Две жительницы Великого Новгорода, а также многодетный отец из Боровичей стали обладателями одних из главных призов исторической викторины – автомобилей... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:12

2024-03-16T16:12

2024-03-16T23:27

выборы президента россии — 2024

общество

россия

великий новгород

боровичи

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Две жительницы Великого Новгорода, а также многодетный отец из Боровичей стали обладателями одних из главных призов исторической викторины – автомобилей LadaVesta и Niva, сообщает корреспондент РИА Новости. Викторина, посвященной 80-летнию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, стартовала с середины февраля. Организатор - Новгородское отделение Российского общества историков-архивистов, которое возглавляет Борис Зорин. В дни выборов президента России проходит розыгрыш победителей. Волонтёры отсканировали анкеты с правильными ответами и с помощью математической модели был определен победитель. "Сегодня первый день розыгрыша призов. В нём приняли участие более ста тысяч новгородцев. Это замечательно, потому что показывает интерес людей", - сказал Зорин. По итогам первого дня исторической викторины в Великом Новгороде победителями стали Татьяна Афоненкова, которая получила LadaVesta, и Алла Морокова, получившая Niva. Обе женщины работают в сфере социальной защиты и пока не имеют водительских прав. "Я вообще человек невезучий. Я никогда в жизни ничего не выигрывала. В общем, неожиданно. Я до сих пор не верю", - рассказала Морокова. В Боровичах многодетный отец Алексей Круглов, работающий на местном комбинате огнеупоров, выиграл Lada Vesta. Как сообщают организаторы, в субботу вечером станут известны имена еще двух обладателей машин. Всего будет разыграно пять авто и однокомнатная квартира в Великом Новгороде, а также более 18 тысяч других призов. В Новгородской области для голосования на выборах президента России работают 518 избирательных участков: 517 основных и один временный. В выборах могут принять участие более 470 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ataki-1933507583.html

https://ria.ru/20240316/pobeditel-1933577353.html

https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html

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великий новгород

боровичи

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общество, россия, великий новгород, боровичи, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф