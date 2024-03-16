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Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали - РИА Новости, 16.03.2024
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Как сообщал ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. ГУСК СК РФ по Санкт-Петербург сообщало, что в отношении 22-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий". По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Как сообщается в материалах, неустановленные лица "разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа". По телефону к совершению преступления была привлечена Карасева. Отмечается, что Карасева вину признала, против меры возражала, просила домашний арест. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
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РИА Новости
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Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
В Петербурге арестовали бросившую коктейль Молотова в участок на выборах девушку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости.
Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, сообщает
Объединенная пресс-служба судов города.
Как сообщал ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. ГУСК СК РФ
по Санкт-Петербург сообщало, что в отношении 22-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий". По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается в материалах, неустановленные лица "разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа". По телефону к совершению преступления была привлечена Карасева.
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Отмечается, что Карасева вину признала, против меры возражала, просила домашний арест.
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
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