https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html

Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали

Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали - РИА Новости, 16.03.2024

Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:47

2024-03-16T15:47

2024-03-16T15:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Как сообщал ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. ГУСК СК РФ по Санкт-Петербург сообщало, что в отношении 22-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий". По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Как сообщается в материалах, неустановленные лица "разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа". По телефону к совершению преступления была привлечена Карасева. Отмечается, что Карасева вину признала, против меры возражала, просила домашний арест. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.

https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933498705.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург