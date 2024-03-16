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Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали - РИА Новости, 16.03.2024
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15:47 16.03.2024 (обновлено: 15:57 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали - РИА Новости, 16.03.2024
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:47
2024-03-16T15:57
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Как сообщал ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. ГУСК СК РФ по Санкт-Петербург сообщало, что в отношении 22-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий". По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Как сообщается в материалах, неустановленные лица "разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа". По телефону к совершению преступления была привлечена Карасева. Отмечается, что Карасева вину признала, против меры возражала, просила домашний арест. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933498705.html
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происшествия, санкт-петербург
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Санкт-Петербург
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали

В Петербурге арестовали бросившую коктейль Молотова в участок на выборах девушку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу жительницу Санкт-Петербурга, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в стену одного из избирательных участков, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Как сообщал ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в пятницу девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков в Московском районе города. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет. ГУСК СК РФ по Санкт-Петербург сообщало, что в отношении 22-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий". По версии следствия, подозреваемая действовала "по предварительному сговору с неустановленными лицами", чтобы воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан и работе избиркомов.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.141 УК РФ… Срок меры - 14 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается в материалах, неустановленные лица "разработали преступный план, целью которого была дезорганизация работы одного из избирательных участков путем поджога входа". По телефону к совершению преступления была привлечена Карасева.
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