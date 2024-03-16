Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы
Песков: все атаки ДРГ на российские регионы отразили, ВСУ потеряли 550 человек
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях, — отметил он.
Песков подчеркнул, что все атаки удалось отразить, при этом из 2500 диверсантов 1700 были поражены, а безвозвратно Киев потерял 550 человек. Он также добавил, что в ночь на субботу противник еще несколько раз пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области. В итоге замысел украинских диверсантов не увенчался успехом — они не смогли даже дойти до российской границы. По словам пресс-секретаря президента, противник потерял до 70 процентов личного состава.
В субботу российская армия пресекла попытки проникновения через границу украинских диверсантов со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. В результате ударов авиации и артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".