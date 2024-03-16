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Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 16.03.2024 (обновлено: 00:57 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/peskov-1933555199.html
Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы
Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы - РИА Новости, 17.03.2024
Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы
Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T20:04
2024-03-17T00:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
дмитрий песков
владимир путин
сумская область
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях, — отметил он.Песков подчеркнул, что все атаки удалось отразить, при этом из 2500 диверсантов 1700 были поражены, а безвозвратно Киев потерял 550 человек. Он также добавил, что в ночь на субботу противник еще несколько раз пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области. В итоге замысел украинских диверсантов не увенчался успехом — они не смогли даже дойти до российской границы. По словам пресс-секретаря президента, противник потерял до 70 процентов личного состава.В субботу российская армия пресекла попытки проникновения через границу украинских диверсантов со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. В результате ударов авиации и артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, дмитрий песков, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сумская область
Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы

Песков: все атаки ДРГ на российские регионы отразили, ВСУ потеряли 550 человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях, — отметил он.

Песков подчеркнул, что все атаки удалось отразить, при этом из 2500 диверсантов 1700 были поражены, а безвозвратно Киев потерял 550 человек. Он также добавил, что в ночь на субботу противник еще несколько раз пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области. В итоге замысел украинских диверсантов не увенчался успехом — они не смогли даже дойти до российской границы. По словам пресс-секретаря президента, противник потерял до 70 процентов личного состава.
В субботу российская армия пресекла попытки проникновения через границу украинских диверсантов со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. В результате ударов авиации и артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".
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Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинСумская область
 
 
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