https://ria.ru/20240316/peskov-1933555199.html

Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы

Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы - РИА Новости, 17.03.2024

Песков рассказал о неудачных атаках диверсантов на российские регионы

Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T20:04

2024-03-16T20:04

2024-03-17T00:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

дмитрий песков

владимир путин

сумская область

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Военнослужащие регулярно докладывают Владимиру Путину о попытках атак со стороны Украины на российские территории, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях, — отметил он.Песков подчеркнул, что все атаки удалось отразить, при этом из 2500 диверсантов 1700 были поражены, а безвозвратно Киев потерял 550 человек. Он также добавил, что в ночь на субботу противник еще несколько раз пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области. В итоге замысел украинских диверсантов не увенчался успехом — они не смогли даже дойти до российской границы. По словам пресс-секретаря президента, противник потерял до 70 процентов личного состава.В субботу российская армия пресекла попытки проникновения через границу украинских диверсантов со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области. В результате ударов авиации и артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град".

https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, дмитрий песков, владимир путин, сумская область