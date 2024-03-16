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"Время пришло": в США сделали неожиданное предложение Украине - РИА Новости, 16.03.2024
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10:39 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/peregovory-1933443630.html
"Время пришло": в США сделали неожиданное предложение Украине
"Время пришло": в США сделали неожиданное предложение Украине - РИА Новости, 16.03.2024
"Время пришло": в США сделали неожиданное предложение Украине
Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:39
2024-03-16T10:39
украина
россия
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже", — отметил он.Эколс подчеркнул, что существующие на Украине политические и военные проблемы делают победу ВСУ невозможной. Так, в качестве примера трудностей он привел нехватку вооружений, провалы в ходе боевых действий, отсутствие американской помощи, а также политические распри внутри страны. Кроме того, добавил он, Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Украине, что дает Москве значительное преимущество. По этой причине эксперт согласился с мнением папы римского Франциска о том, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг."Все это помогает понять, почему, особенно за пределами США и Европы, комментарии папы римского звучат ближе к реальности, чем многие разглагольствования, доносящиеся из европейских столиц", — резюмировал обозреватель.В среду президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240316/mask-1933428806.html
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украина, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Время пришло": в США сделали неожиданное предложение Украине

RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже", — отметил он.
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Эколс подчеркнул, что существующие на Украине политические и военные проблемы делают победу ВСУ невозможной. Так, в качестве примера трудностей он привел нехватку вооружений, провалы в ходе боевых действий, отсутствие американской помощи, а также политические распри внутри страны. Кроме того, добавил он, Россия производит больше снарядов, чем страны НАТО могут передать Украине, что дает Москве значительное преимущество. По этой причине эксперт согласился с мнением папы римского Франциска о том, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.
"Все это помогает понять, почему, особенно за пределами США и Европы, комментарии папы римского звучат ближе к реальности, чем многие разглагольствования, доносящиеся из европейских столиц", — резюмировал обозреватель.
В среду президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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