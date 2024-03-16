https://ria.ru/20240316/para-1933486938.html

Под Тамбовом проголосовала семейная пара, прожившая более 50 лет в браке

Под Тамбовом проголосовала семейная пара, прожившая более 50 лет в браке - РИА Новости, 16.03.2024

Под Тамбовом проголосовала семейная пара, прожившая более 50 лет в браке

Семейная пара Макаровых из Тамбовской области, которая в браке уже больше полувека, приняла участие в выборах президента России, сообщили в региональном... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:21

2024-03-16T14:21

2024-03-16T14:21

выборы президента россии — 2024

тамбовская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Семейная пара Макаровых из Тамбовской области, которая в браке уже больше полувека, приняла участие в выборах президента России, сообщили в региональном избиркоме. "Тамара Николаевна и Владимир Александрович вместе более полувека. В октябре прошлого года супруги Макаровы отметили "золотую" свадьбу, а сегодня по доброй традиции проголосовали вместе на выборах президента Российской Федерации", - сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Тамбовской области. Ещё одна семейная пара, Любовь Николаевна и Пётр Васильевич Дубинины, которые вместе уже 50 лет, тоже приняли участие в голосовании. В одиночку пришел на участок и проголосовал на выборах президента 100-летний Василий Федорович Дергачев. В регионе на выборах президента РФ работают 824 избирательных участков. Людям старшего возраста помогают около 2500 волонтёров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/antropova-1933482816.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тамбовская область, россия