https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933428939.html

Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России

Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:27

2024-03-16T09:27

2024-03-16T09:48

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно. "Наши ребята там (в зоне СВО - ред.) жизнями рискуют, чтобы отстоять свободу, независимость России. Дорогие мои сограждане, пожертвуйте где-то час, где-то два, где-то 10 минут, кто голосует дистанционно, и проголосуйте. Выбор есть, а самое главное, наш выбор - это сильная, независимая, мощная Россия", - сказала Памфилова журналистам после того, как проголосовала в Подмосковье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, политика, россия