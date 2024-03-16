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Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:27 16.03.2024 (обновлено: 09:48 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933428939.html
Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России
Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:27
2024-03-16T09:48
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
политика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно. "Наши ребята там (в зоне СВО - ред.) жизнями рискуют, чтобы отстоять свободу, независимость России. Дорогие мои сограждане, пожертвуйте где-то час, где-то два, где-то 10 минут, кто голосует дистанционно, и проголосуйте. Выбор есть, а самое главное, наш выбор - это сильная, независимая, мощная Россия", - сказала Памфилова журналистам после того, как проголосовала в Подмосковье. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия
Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России

Памфилова призвала выделить время и проголосовать на выборах президента России

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России
Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно.
"Наши ребята там (в зоне СВО - ред.) жизнями рискуют, чтобы отстоять свободу, независимость России. Дорогие мои сограждане, пожертвуйте где-то час, где-то два, где-то 10 минут, кто голосует дистанционно, и проголосуйте. Выбор есть, а самое главное, наш выбор - это сильная, независимая, мощная Россия", - сказала Памфилова журналистам после того, как проголосовала в Подмосковье.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Элла ПамфиловаПолитикаРоссия
 
 
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