Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи
Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих ПВЗ
Логистический центр Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около 70 точек, сообщает компания.
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"Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов", - говорится в сообщении.
В четверг стало известно о том, что Ozon c апреля введет сервисный сбор для партнеров-владельцев ПВЗ, для начинающих и небольших предпринимателей он составит 1 рубль в месяц за пункт.
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"Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора эти пункты тоже остаются прибыльными. Более того, для таких партнеров мы сразу предложили инструменты, как снизить сбор", - пояснили в Ozon.
Отмечается, если какие-то предприниматели и откажутся от данного бизнеса, то в компании уверены, что таких будет минимум.
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"Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы", - заключили в маркетплейсе.