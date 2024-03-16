https://ria.ru/20240316/ozon-1933561711.html

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи - РИА Новости, 16.03.2024

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи

Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:47

2024-03-16T20:47

2024-03-16T20:47

экономика

ozon

технологии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около 70 точек, сообщает компания. "Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов", - говорится в сообщении. В четверг стало известно о том, что Ozon c апреля введет сервисный сбор для партнеров-владельцев ПВЗ, для начинающих и небольших предпринимателей он составит 1 рубль в месяц за пункт. "Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора эти пункты тоже остаются прибыльными. Более того, для таких партнеров мы сразу предложили инструменты, как снизить сбор", - пояснили в Ozon. Отмечается, если какие-то предприниматели и откажутся от данного бизнеса, то в компании уверены, что таких будет минимум. "Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы", - заключили в маркетплейсе.

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

https://ria.ru/20240311/ozon-1932325833.html

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экономика, ozon, технологии