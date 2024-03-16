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Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи - РИА Новости, 16.03.2024
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20:47 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ozon-1933561711.html
Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи
Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи - РИА Новости, 16.03.2024
Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи
Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:47
2024-03-16T20:47
экономика
ozon
технологии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около 70 точек, сообщает компания. "Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов", - говорится в сообщении. В четверг стало известно о том, что Ozon c апреля введет сервисный сбор для партнеров-владельцев ПВЗ, для начинающих и небольших предпринимателей он составит 1 рубль в месяц за пункт. "Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора эти пункты тоже остаются прибыльными. Более того, для таких партнеров мы сразу предложили инструменты, как снизить сбор", - пояснили в Ozon. Отмечается, если какие-то предприниматели и откажутся от данного бизнеса, то в компании уверены, что таких будет минимум. "Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы", - заключили в маркетплейсе.
https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
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экономика, ozon, технологии
Экономика, Ozon, Технологии
Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих пунктов выдачи

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих ПВЗ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛогистический центр Ozon
Логистический центр Ozon - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логистический центр Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon не соответствует действительности, в субботу по техническим причинам не смогли открыться около 70 точек, сообщает компания.
«
"Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов", - говорится в сообщении.
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В четверг стало известно о том, что Ozon c апреля введет сервисный сбор для партнеров-владельцев ПВЗ, для начинающих и небольших предпринимателей он составит 1 рубль в месяц за пункт.
«
"Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц. Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора эти пункты тоже остаются прибыльными. Более того, для таких партнеров мы сразу предложили инструменты, как снизить сбор", - пояснили в Ozon.
Отмечается, если какие-то предприниматели и откажутся от данного бизнеса, то в компании уверены, что таких будет минимум.
«
"Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы", - заключили в маркетплейсе.
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