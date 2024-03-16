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В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО

В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО - РИА Новости, 16.03.2024

В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал проработать вопрос о льготном отдыхе для участников спецоперации и их семей в санаториях Крыма. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:09

2024-03-16T06:09

2024-03-16T06:09

общество

дмитрий белик

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал проработать вопрос о льготном отдыхе для участников спецоперации и их семей в санаториях Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. "К годовщине присоединения важно было бы поддержать тех, кому сейчас больше всех нужна наша забота - семьи участников СВО. Думаю, стоит проработать вопрос льготного отдыха в местных санаториях для участников СВО и их семей, чтобы ребята могли восстановиться, побыть с семьей, и насладиться природой Севастополя", - сказал депутат Госдумы РИА Новости. Парламентарий отметил, что ровно десять лет назад на референдуме народ принял волевое решение.

https://ria.ru/20240115/putin-1921365018.html

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общество, дмитрий белик, госдума рф, вооруженные силы рф