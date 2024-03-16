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В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО
В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО - РИА Новости, 16.03.2024
В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО
Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал проработать вопрос о льготном отдыхе для участников спецоперации и их семей в санаториях Крыма. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:09
2024-03-16T06:09
2024-03-16T06:09
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал проработать вопрос о льготном отдыхе для участников спецоперации и их семей в санаториях Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. "К годовщине присоединения важно было бы поддержать тех, кому сейчас больше всех нужна наша забота - семьи участников СВО. Думаю, стоит проработать вопрос льготного отдыха в местных санаториях для участников СВО и их семей, чтобы ребята могли восстановиться, побыть с семьей, и насладиться природой Севастополя", - сказал депутат Госдумы РИА Новости. Парламентарий отметил, что ровно десять лет назад на референдуме народ принял волевое решение.
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общество, дмитрий белик, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме призвали проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО
Депутат призвал проработать вопрос льготного отдыха семей бойцов СВО в Крыму
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал проработать вопрос о льготном отдыхе для участников спецоперации и их семей в санаториях Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
"К годовщине присоединения важно было бы поддержать тех, кому сейчас больше всех нужна наша забота - семьи участников СВО. Думаю, стоит проработать вопрос льготного отдыха в местных санаториях для участников СВО и их семей, чтобы ребята могли восстановиться, побыть с семьей, и насладиться природой Севастополя", - сказал депутат Госдумы РИА Новости.
Парламентарий отметил, что ровно десять лет назад на референдуме народ принял волевое решение.
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО