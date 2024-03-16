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Западные фармкомпании скрывали от пациентов в Мариуполе свойства препаратов - РИА Новости, 16.03.2024
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04:10 16.03.2024 (обновлено: 04:34 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/opyty-1933406923.html
Западные фармкомпании скрывали от пациентов в Мариуполе свойства препаратов
Западные фармкомпании скрывали от пациентов в Мариуполе свойства препаратов - РИА Новости, 16.03.2024
Западные фармкомпании скрывали от пациентов в Мариуполе свойства препаратов
Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены о том, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:10
2024-03-16T04:34
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МАРИУПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены о том, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог способствовать возникновению раковых опухолей лимфатической и кроветворной систем, следует из из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Эти документы были обнаружены в подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении.Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах. Известно, что нарушения биологических функций фактора некроза опухоли альфа способствуют развитию рака.Как следует из документов, производителем препарата SB4 были компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсором исследования выступала южнокорейская Samsung Bioepis.В числе найденных документов — изданная Samsung Bioepis брошюра исследователя препарата SB4. Это документ, содержащий необходимую клиницистам информацию для оценки целесообразности проведения исследования, в том числе соотношения польза-риск. Брошюра была издана на английском языке и носила гриф "конфиденциально".В брошюре подчеркивалось, что, по имеющимся данным, для пациентов, получающих препараты-антагонисты TNF-α, не исключен риск развития разных форм рака: лимфомы, лейкемии и других опухолей кроветворной системы. Отмечалось, что злокачественные новообразования возникали у детей, подростков и молодых людей старше 22 лет. Отдельно указывалось на риск образования рака кожи, прежде всего меланомы.Также среди обнаруженных документов имелся датированный ноябрем 2013 года протокол исследования SB4-G31-RA, в котором на украинском и русском языках приводился текст информационного листка и формы согласия, предлагавшихся подопытным пациентам. В нем в части возможных онкологических побочных эффектов отмечалось лишь то, что "в редких случаях", до одного случая на тысячу пациентов, другой препарат-антагонист TNF-α энбрел вызывал рак кожи.Найденные в мариупольской больнице №7 документы были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий, причем исследования ставились и на младенцах в возрасте до года.В целом в документах также упоминаются и такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson &amp; Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды).Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.
https://ria.ru/20240222/rasstrel-1929005221.html
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Западные фармкомпании скрывали от пациентов в Мариуполе свойства препаратов

Западные компании скрыли от пациентов в Мариуполе побочные эффекты препаратов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены о том, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог способствовать возникновению раковых опухолей лимфатической и кроветворной систем, следует из из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Эти документы были обнаружены в подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении.
Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах. Известно, что нарушения биологических функций фактора некроза опухоли альфа способствуют развитию рака.
Как следует из документов, производителем препарата SB4 были компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсором исследования выступала южнокорейская Samsung Bioepis.
В числе найденных документов — изданная Samsung Bioepis брошюра исследователя препарата SB4. Это документ, содержащий необходимую клиницистам информацию для оценки целесообразности проведения исследования, в том числе соотношения польза-риск. Брошюра была издана на английском языке и носила гриф "конфиденциально".
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В брошюре подчеркивалось, что, по имеющимся данным, для пациентов, получающих препараты-антагонисты TNF-α, не исключен риск развития разных форм рака: лимфомы, лейкемии и других опухолей кроветворной системы. Отмечалось, что злокачественные новообразования возникали у детей, подростков и молодых людей старше 22 лет. Отдельно указывалось на риск образования рака кожи, прежде всего меланомы.
Также среди обнаруженных документов имелся датированный ноябрем 2013 года протокол исследования SB4-G31-RA, в котором на украинском и русском языках приводился текст информационного листка и формы согласия, предлагавшихся подопытным пациентам. В нем в части возможных онкологических побочных эффектов отмечалось лишь то, что "в редких случаях", до одного случая на тысячу пациентов, другой препарат-антагонист TNF-α энбрел вызывал рак кожи.
Найденные в мариупольской больнице №7 документы были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий, причем исследования ставились и на младенцах в возрасте до года.
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В целом в документах также упоминаются и такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды).
Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.
Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.
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