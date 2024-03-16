https://ria.ru/20240316/opasnost-1933402906.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:10

2024-03-16T02:10

2024-03-16T02:10

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт. Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО уничтожили над регионом украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник, а в 0.45 еще один.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, безопасность, россия