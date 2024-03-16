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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:10
2024-03-16T02:10
2024-03-16T02:10
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт. Ранее губернатор сообщал, что силы ПВО уничтожили над регионом украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник, а в 0.45 еще один.
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курская область, роман старовойт, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность, Россия
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников