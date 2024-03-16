Полянский обвинил замгенсека ООН в тиражировании фейков
Полянский: замгенсека ООН тиражирует фейки о якобы пытках на территории России
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 16 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории России.
В пятницу в СБ ООН прошло заседание по украинской тематике, запрошенное Киевом и нацеленное на дискредитацию президентских выборов на новых территориях России. В своем выступлении ДиКарло заявила, что новый доклад комиссии по расследованию событий на Украине, "опубликованный сегодня, предоставляет дополнительную информацию к предыдущим выводам комиссии о том, что пытки гражданских лиц со стороны российских властей на Украине и в Российской Федерации были широко распространены и систематичны".
"Вызывает также сожаление, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на российской территории, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель Гонсало (журналиста, гражданина США Гонсало Лиры) от пыток киевского режима. Кстати, гибель своего соотечественника", - сказал Полянский.
"Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?" - спросил Полянский.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.