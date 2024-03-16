https://ria.ru/20240316/oon-1933407142.html

Полянский обвинил замгенсека ООН в тиражировании фейков

Полянский обвинил замгенсека ООН в тиражировании фейков - РИА Новости, 16.03.2024

Полянский обвинил замгенсека ООН в тиражировании фейков

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T04:13

2024-03-16T04:13

2024-03-16T04:13

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории России. В пятницу в СБ ООН прошло заседание по украинской тематике, запрошенное Киевом и нацеленное на дискредитацию президентских выборов на новых территориях России. В своем выступлении ДиКарло заявила, что новый доклад комиссии по расследованию событий на Украине, "опубликованный сегодня, предоставляет дополнительную информацию к предыдущим выводам комиссии о том, что пытки гражданских лиц со стороны российских властей на Украине и в Российской Федерации были широко распространены и систематичны". "Вызывает также сожаление, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на российской территории, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель Гонсало (журналиста, гражданина США Гонсало Лиры) от пыток киевского режима. Кстати, гибель своего соотечественника", - сказал Полянский. "Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?" - спросил Полянский. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240309/vybory-1931963741.html

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в мире, россия, оон, розмари дикарло, дмитрий полянский, украина