https://ria.ru/20240316/oon-1933397812.html
Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела России
Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 16.03.2024
Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела России
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, попытками вмешательства во... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:10
2024-03-16T00:10
2024-03-16T06:30
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ООН, 16 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, попытками вмешательства во внутренние дела страны. На сегодняшнем заседании СБ ООН ряд западных дипломатов и их союзников повторили тезис о "липовых выборах" на "территории Украины". "Я не буду комментировать прозвучавшие в этом зале абсолютно беспардонные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Полянский. "Их авторы сами себя изобличили. Хорошо, что их слова останутся в протоколе нашего заседания", - указал он. По его словам, "нравится это кому-то или нет, но сегодня в России начались выборы президента, которые продлятся три дня и пройдут в том числе в новых российских регионах, присоединившихся к нашей стране в результате свободного волеизъявления в сентябре 2022 года". "Голосование пройдет в полном соответствии с Конституцией РФ. Я поздравляю с этим жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выбирающих сегодня вместе со всеми нами свое будущее", - заявил Полянский. Он также поздравил жителей Крыма, сделавших свой выбор в пользу России десять лет назад.
https://ria.ru/20240315/zakharova-1933371529.html
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в мире, россия, оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, ООН, Дмитрий Полянский
Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела России
Полянский назвал критику выборов в России Западом попыткой вмешательства
ООН, 16 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления западных дипломатов в СБ ООН, критиковавших выборы президента России, попытками вмешательства во внутренние дела страны.
На сегодняшнем заседании СБ ООН ряд западных дипломатов и их союзников повторили тезис о "липовых выборах" на "территории Украины".
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"Я не буду комментировать прозвучавшие в этом зале абсолютно беспардонные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Полянский.
"Их авторы сами себя изобличили. Хорошо, что их слова останутся в протоколе нашего заседания", - указал он.
По его словам, "нравится это кому-то или нет, но сегодня в России начались выборы президента, которые продлятся три дня и пройдут в том числе в новых российских регионах, присоединившихся к нашей стране в результате свободного волеизъявления в сентябре 2022 года".
"Голосование пройдет в полном соответствии с Конституцией РФ. Я поздравляю с этим жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
, выбирающих сегодня вместе со всеми нами свое будущее", - заявил Полянский. Он также поздравил жителей Крыма, сделавших свой выбор в пользу России десять лет назад.
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