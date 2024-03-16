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Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру - РИА Новости, 16.03.2024
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15:19 16.03.2024 (обновлено: 15:25 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/omsk-1933497249.html
Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру
Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру - РИА Новости, 16.03.2024
Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:19
2024-03-16T15:25
омская область
россия
омск
виталий хоценко
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
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ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции "Выбирай Россию". В субботу в России проходит второй день трехдневного голосования на выборах президента страны. На избирательных участках Омской области действует социальная акция "Выбирай Россию", участие в которой могут принять все проголосовавшие. "Сегодня в эфире 12-го канала поздравил обладателей главных призов первого дня социальной акции "Выбирай Россию". Жанна Шумилова из Омска выиграла миллион, автомобиль достался жительнице села Надеждино Омского района Ирине Дёминой. А хозяйкой квартиры стала Людмила Плахина из села Талбакуль Колосовского района. Поздравляю!" - написал губернатор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. К полудню субботы в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей.
https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html
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омская область, россия, омск, виталий хоценко, совет федерации рф
Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024
Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру

Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру и миллион рублей

© Хоценко о важном/TelegramГубернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции "Выбирай Россию"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции Выбирай Россию
© Хоценко о важном/Telegram
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции "Выбирай Россию"
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции "Выбирай Россию".
В субботу в России проходит второй день трехдневного голосования на выборах президента страны. На избирательных участках Омской области действует социальная акция "Выбирай Россию", участие в которой могут принять все проголосовавшие.
"Сегодня в эфире 12-го канала поздравил обладателей главных призов первого дня социальной акции "Выбирай Россию". Жанна Шумилова из Омска выиграла миллион, автомобиль достался жительнице села Надеждино Омского района Ирине Дёминой. А хозяйкой квартиры стала Людмила Плахина из села Талбакуль Колосовского района. Поздравляю!" - написал губернатор.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. К полудню субботы в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей.
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Выборы президента России — 2024Омская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоСовет Федерации РФ
 
 
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