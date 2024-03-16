https://ria.ru/20240316/omsk-1933497249.html

Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру

Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру - РИА Новости, 16.03.2024

Губернатор Омской области поздравил омичей, выигравших квартиру

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:19

2024-03-16T15:19

2024-03-16T15:25

омская область

россия

омск

виталий хоценко

совет федерации рф

выборы президента россии — 2024

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ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поздравил омичей, выигравших главные призы первого дня социальной акции "Выбирай Россию". В субботу в России проходит второй день трехдневного голосования на выборах президента страны. На избирательных участках Омской области действует социальная акция "Выбирай Россию", участие в которой могут принять все проголосовавшие. "Сегодня в эфире 12-го канала поздравил обладателей главных призов первого дня социальной акции "Выбирай Россию". Жанна Шумилова из Омска выиграла миллион, автомобиль достался жительнице села Надеждино Омского района Ирине Дёминой. А хозяйкой квартиры стала Людмила Плахина из села Талбакуль Колосовского района. Поздравляю!" - написал губернатор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. К полудню субботы в Омской области проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, россия, омск, виталий хоценко, совет федерации рф