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При обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты курской агрофирмы - РИА Новости, 16.03.2024
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11:53 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/obstrel-1933457791.html
При обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты курской агрофирмы
При обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты курской агрофирмы - РИА Новости, 16.03.2024
При обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты курской агрофирмы
Повреждены объекты на территории агрофирмы "Южная" в Курской области при обстреле со стороны Украины, власти пообещали помочь с восстановлением, обошлось без... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:53
2024-03-16T11:53
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
глушковский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Повреждены объекты на территории агрофирмы "Южная" в Курской области при обстреле со стороны Украины, власти пообещали помочь с восстановлением, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Утром в субботу Кореневский и Глушковский районы Курской области подверглись обстрелам со стороны Украины. "В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная". Окажем необходимую помощь в восстановлении. Обстреляна также деревня Успеновка", - написал Старовойт в своем Telegram-канале. В Глушковском районе попали под удар село Попово-Лежачи и поселок Теткино, который обстреливают пятый день подряд. "Никто из жителей не пострадал. В поселке Теткино взрывами повреждено несколько домовладений. Подомовой обход начнется, как только позволит обстановка", - добавил Старовойт. Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Кореневский и Глушковский районы являются приграничными. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины три дня подряд, со вторника по пятницу, сообщал Роман Старовойт. Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933399527.html
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курская область
украина
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курская область, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Глушковский район, Происшествия
При обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты курской агрофирмы

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ повреждены объекты фирмы "Южная"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Повреждены объекты на территории агрофирмы "Южная" в Курской области при обстреле со стороны Украины, власти пообещали помочь с восстановлением, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Утром в субботу Кореневский и Глушковский районы Курской области подверглись обстрелам со стороны Украины.
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"В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная". Окажем необходимую помощь в восстановлении. Обстреляна также деревня Успеновка", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В Глушковском районе попали под удар село Попово-Лежачи и поселок Теткино, который обстреливают пятый день подряд.
"Никто из жителей не пострадал. В поселке Теткино взрывами повреждено несколько домовладений. Подомовой обход начнется, как только позволит обстановка", - добавил Старовойт.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Кореневский и Глушковский районы являются приграничными. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины три дня подряд, со вторника по пятницу, сообщал Роман Старовойт.
Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаГлушковский районПроисшествия
 
 
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