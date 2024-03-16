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На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.03.2024
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14:46 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/npz-1933492177.html
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.03.2024
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона со... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:46
2024-03-16T14:46
происшествия
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на данные областного ГУМЧС. "По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09.03 (8.03 мск) на месте пожара на АО "Сызранский НПЗ" объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, дмитрий азаров, самарская область
Происшествия, Дмитрий Азаров, Самарская область
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение

На Сызранском НПЗ под Самарой ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на данные областного ГУМЧС.
"По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09.03 (8.03 мск) на месте пожара на АО "Сызранский НПЗ" объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в правительстве Самарской области.
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Сейчас проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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