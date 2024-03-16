https://ria.ru/20240316/npz-1933492177.html
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.03.2024
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона со... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:46
2024-03-16T14:46
2024-03-16T14:46
происшествия
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на Сызранском НПЗ в Самарской области, который атаковал БПЛА утром в субботу, сообщили РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на данные областного ГУМЧС. "По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09.03 (8.03 мск) на месте пожара на АО "Сызранский НПЗ" объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий азаров, самарская область
Происшествия, Дмитрий Азаров, Самарская область
На Сызранском НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение
На Сызранском НПЗ под Самарой ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА