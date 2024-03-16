https://ria.ru/20240316/nom-1933454241.html

На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков

На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков - РИА Новости, 16.03.2024

На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков

На карту Независимого общественного мониторинга (НОМ) поступило более 39,5 тысячи сообщений на момент открытия участков по РФ, сообщили в НОМ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:30

2024-03-16T11:30

2024-03-16T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На карту Независимого общественного мониторинга (НОМ) поступило более 39,5 тысячи сообщений на момент открытия участков по РФ, сообщили в НОМ. "На момент открытия участков по всей стране 9:00 (по мск) на карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений, в основном нейтрального информационного содержания", - сообщается в официальном Telegram-канале мониторинга. Уточняется, что в абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), а также сохранность бюллетеней в ночное время. "По всей стране продолжают вести мониторинг организации выборов Центры общественного наблюдения (ЦОН). Вчера на базе ЦОН, где видеотрансляции охватывают большинство участков каждого из регионов, проверялись сигналы, в ночное время были организованы дежурства волонтеров и представителей общественных штабов по наблюдению за выборами", - добавили в организации. Более того, эксперты НОМ из регионов сообщают, что по камерам можно было наблюдать, как велась работа с бюллетенями после закрытия участков, с работой Центров знакомились международные наблюдатели. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933438224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия