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На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков - РИА Новости, 16.03.2024
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https://ria.ru/20240316/nom-1933454241.html
На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков
На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков - РИА Новости, 16.03.2024
На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков
На карту Независимого общественного мониторинга (НОМ) поступило более 39,5 тысячи сообщений на момент открытия участков по РФ, сообщили в НОМ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:30
2024-03-16T11:30
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На карту Независимого общественного мониторинга (НОМ) поступило более 39,5 тысячи сообщений на момент открытия участков по РФ, сообщили в НОМ. "На момент открытия участков по всей стране 9:00 (по мск) на карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений, в основном нейтрального информационного содержания", - сообщается в официальном Telegram-канале мониторинга. Уточняется, что в абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), а также сохранность бюллетеней в ночное время. "По всей стране продолжают вести мониторинг организации выборов Центры общественного наблюдения (ЦОН). Вчера на базе ЦОН, где видеотрансляции охватывают большинство участков каждого из регионов, проверялись сигналы, в ночное время были организованы дежурства волонтеров и представителей общественных штабов по наблюдению за выборами", - добавили в организации. Более того, эксперты НОМ из регионов сообщают, что по камерам можно было наблюдать, как велась работа с бюллетенями после закрытия участков, с работой Центров знакомились международные наблюдатели. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
На карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений при открытии участков

На карту НОМ поступило почти 40 тыс сообщений, в основном нейтрального характера

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На карту Независимого общественного мониторинга (НОМ) поступило более 39,5 тысячи сообщений на момент открытия участков по РФ, сообщили в НОМ.
"На момент открытия участков по всей стране 9:00 (по мск) на карту НОМ поступило более 39,5 тысячи сообщений, в основном нейтрального информационного содержания", - сообщается в официальном Telegram-канале мониторинга.
Уточняется, что в абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), а также сохранность бюллетеней в ночное время.
"По всей стране продолжают вести мониторинг организации выборов Центры общественного наблюдения (ЦОН). Вчера на базе ЦОН, где видеотрансляции охватывают большинство участков каждого из регионов, проверялись сигналы, в ночное время были организованы дежурства волонтеров и представителей общественных штабов по наблюдению за выборами", - добавили в организации.
Более того, эксперты НОМ из регионов сообщают, что по камерам можно было наблюдать, как велась работа с бюллетенями после закрытия участков, с работой Центров знакомились международные наблюдатели.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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